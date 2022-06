Wat is het overtrainingssyndroom – en hoe voorkom je het

Uit het onderzoek in Sports Health komt naar voren dat je bij het overtrainingssyndroom onder meer depressieve, vermoeidheids- en motivatieklachten kunt hebben. Die kunnen ontstaan doordat je centrale zenuwstelsel reageert op de verhoogde ontstekingsgraad in je lichaam. Daarbij kun je sneller ziek worden, omdat je immuunsysteem wordt onderdrukt.

Andere veelvoorkomende symptomen zijn slapeloosheid, een korter lontje, hoge bloeddruk, rusteloosheid en gebrek aan concentratie, aldus het onderzoek. Als je één of meer van deze symptomen hebt, is het verstandig om naar je huisarts te gaan en te kijken wat er aan de hand is. Naast het overtrainingssyndroom kunnen deze symptomen ook een indicatie zijn van andere aandoeningen.

GERELATEERD: Is hardlopen echt zo slecht voor je knieën?

Een onderzoekspublicatie over het overtrainingssyndroom in Open Access Journal of Sports Medicine uit 2016 wees op het feit dat er momenteel nog geen test is voor deze aandoening, ook al uit die zich op meerdere lichamelijke vlakken. Een consensusverklaring van ACSM, het American College of Sports Medicine, en ECSS, het European College of Sport Science, wijst er ook op dat diagnose niet eenvoudig is.

In de verklaring is te lezen dat wanneer een atleet zich meldt met bovenstaande klinische en hormonale klachten, in combinatie met ernstige vermoeidheidssymptomen, verminderde prestaties en stemmingsklachten, een arts de diagnose kan stellen door andere aandoeningen uit te sluiten. Een van de mogelijke aandoeningen kan een voedingstekort zijn door een calorierestrictie, wat je vaak ziet bij duuratleten. Veranderingen in hartslag worden niet consistent aangetroffen bij atleten met het overtrainingssyndroom (ook wel OTS), aldus de verklaring.