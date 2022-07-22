De 7 beste borstoefeningen met weerstandsband, volgens trainers

Van bankdrukken tot push-ups: er zijn meer dan genoeg borstoefeningen die je kunt proberen. Maar heb je al eens gedacht aan werken met een weerstandsband?

Volgens de National Academy of Sports Medicine kunnen weerstandsbanden net zoals vrije gewichten en apparaten bijdragen aan het opbouwen van uithoudingsvermogen van de spieren, explosiviteit, balans, flexibiliteit en mobiliteit en het vergroten van spieromvang en -kracht.

"Weerstandsbanden zijn makkelijk om mee te nemen, licht, en je kunt je work-out er intensiever mee maken zonder je kans op blessures te vergroten", zegt Noam Tamir, C.S.C.S. "Het toevoegen van weerstandsbanden aan oefeningen met lichaamsgewicht kan ook de spieractivatie verhogen en de core en stabiliteit van de spieren verbeteren."

Weerstandsbanden behoren tot de veelzijdigste en nuttigste hulpmiddelen onder de sportmaterialen. Om vooruitgang te boeken (voor zowel krachtopbouw als meer spieromvang), moet je weerstand toevoegen aan de oefeningen die je uitvoert om de moeilijkheidsgraad te verhogen.

"Banden voegen ook een meegaande weerstand toe, wat betekent dat je het gewicht aan één kant van het bewegingsbereik kunt overbelasten in vergelijking met de andere kant", vertelt Mathew Forzaglia, NFPT-C.P.T. Gebruik je bijvoorbeeld een weerstandsband bij het bankdrukken, dan is de weerstand onder aan de beweging minimaal en bovenaan maximaal. "Dit is een uitstekende manier om meer spieren en explosieve kracht op te bouwen", aldus Forzaglia.

Bovendien kunnen weerstandsbanden altijd en overal mee naartoe worden genomen en in vrijwel elke situatie en voor elke oefening gebruikt worden — ook als je daar soms een beetje creatief voor moet zijn. Je kunt ze zelfs voor en na een work-out inzetten.

"Ze zijn een geweldig hulpmiddel bij rekoefeningen en mobiliteit, dus je kunt ze ook gebruiken voor je warming-up", zegt Forzaglia. "Ze maken meer variatie mogelijk, en je kunt ze heel makkelijk gebruiken."

Klaar om wat borstoefeningen met weerstandsbanden aan je trainingsregime toe te voegen? Volg dan onderstaande tips op van Tamir en Forzaglia. "We willen natuurlijk waar voor ons geld, dus we richten ons op oefeningen die de spier continu overbelasten", aldus Forzaglia. "Deze oefeningen activeren alle borstspieren, en het fijne is dat je de band nergens aan vast hoeft te maken. Je gebruikt je eigen lichaamsgewicht, dus de opzet is eenvoudig."

Voer alle bewegingen uit voor een volledige borsttraining met de weerstandsband, of voeg er een paar aan je work-out toe wanneer je naast je borst ook andere gebieden traint.