Wat zijn gecombineerde oefeningen en hoe voer je ze uit?

Gecombineerde oefeningen zijn bewegingen die "een beroep doen op een of meer grote spiergroepen en twee of meer primaire gewrichten", zegt Enja Schenck, MSc, gecertificeerd kracht- en conditiespecialist.

Hier zijn een paar voorbeelden van de beste gecombineerde oefeningen:

Squat

Deadlift

Lunge

Step-up

Push-up

Chin-up

Good morning

Bench press

Overhead press

Roeien

Gecombineerde oefeningen wisselen af tussen oefeningen voor één gewricht, die "een beroep doen op kleinere spiergroepen en op één primair gewricht, zoals de arm, nek, onderarm, onderrug of het onderbeen", zegt Schenck. Een voorbeeld? Een bicep curl, die is gericht op je biceps. Wanneer je alleen je elleboog beweegt, zorgt de biceps brachii-spier tijdens de concentrische beweging (wanneer je je onderarm omhoog beweegt, wordt de spier korter) en de excentrische beweging (wanneer je terug beweegt naar de uitgangspositie, wordt de spier langer) voor de vereiste kracht.

Vergelijk een oefening voor één gewricht zoals een biceps curl met een samengestelde oefening zoals een overhead press. Bij een overhead press houd je in elke hand een gewicht vast en begin je ter hoogte van je schouders. Het elleboog- en schoudergewricht komen vervolgens beide in beweging wanneer je de gewichten tot boven je hoofd brengt en daarna weer laat zakken tot de uitgangspositie. Om de beweging uit te voeren doe je een beroep op het elleboog- en schoudergewricht en op de omringende spiergroepen.

Vergelijk een geïsoleerde oefening of een oefening voor één gewricht, zoals een bicep curl, met een samengestelde oefening zoals een deadlift.

Een ander voorbeeld van een samengestelde oefening is een deadlift. "Tijdens een deadlift werk je met vrijwel alle spieren in je lichaam. Een deadlift is gericht op je brede rugspieren, je achterste keten (zoals je hamstrings en bilspieren), je core, je adductoren en andere spieren", zegt Chris Travis, een door NASM gecertificeerde personal trainer. "Vrijwel alles in je lichaam moet meedoen om een deadlift uit te voeren", zegt hij.

Hoewel niet alle samengestelde oefeningen een beroep doen op het hele lichaam, zijn ze een goed voorbeeld van de manier waarop meerdere spieren en gewrichten worden geactiveerd om de beweging uit te voeren.

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