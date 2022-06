Wat is powerwalken?

Volgens een in 2018 gepubliceerd onderzoek in PeerJ kan regelmatig wandelen een gunstig effect hebben op de gezondheid van volwassenen met hypertensie, oftewel hoge bloeddruk. Het onderzoek werd uitgevoerd gedurende zes maanden. In die periode werden bijna 300 mannen en vrouwen die weinig actief waren in twee groepen verdeeld (op basis van hun gemiddelde snelheid), waarbij ze een afwisselend wandelschema kregen. De work-outs begonnen op matige intensiteit, zo'n 15–30 minuten per dag, en liepen daarna op tot minimaal vijf keer per week een wandelsessie van 50–70 minuten op afwisselend tempo.

De onderzoekers zagen bij alle volwassenen een lagere systolische druk. Dit is de (boven)druk als het hart zich samentrekt om het bloed naar buiten te pompen. De grootste afname was merkbaar bij deelnemers die het traject in waren gegaan met de hoogste bloeddrukwaarden. Daarbij leidde een sneller wandeltempo tot een verlaagd risico op hart- en vaatziekten, inclusief een lager lichaamsgewicht en een lagere tailleomtrek.

"Powerwalken is een uitstekende vorm van cardio die de hartspier versterkt", zegt Miller. "Een sterker hart pompt bloed beter en makkelijker rond, wat leidt tot een verminderde drukopbouw in de slagaders."

