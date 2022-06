Wat is het verschil tussen hardlopen en joggen?

Hardlopen heeft vele voordelen: je hebt onder andere minder kans om kanker te krijgen en kunt beter met stress omgaan. Er zijn ook minder tastbare voordelen: het gevoel dat je krijgt na een zware work-out, of de vrienden die je maakt door samen met anderen in een groep te lopen. Dit en meer lees je hieronder.

Volgens een onderzoek, gepubliceerd in Medicine & Science in Sports & Exercises, hadden deelnemers die sneller en in een hoger tempo liepen minder medicijnen nodig voor een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en diabetes. De onderzoekers die de prestaties en medische behoeften van meer dan 50.000 mannelijke en vrouwelijke hardlopers analyseerden, zagen dat mannen met een kilometertijd van 4 min. 20 s. of sneller minder medicijnen nodig hadden dan degenen met een kilometertijd van 6 min. 12 s. of langzamer. Ze zagen ook dat vrouwen met een kilometertijd van 4 min. 58 s. of sneller minder medicijnen nodig hadden dan degenen met een kilometertijd van 6 min. 50 of langzamer.

Hardlopen kan het risico op kanker verkleinen en heeft bovendien een positief effect op het ziekteverloop, volgens een beoordeling van bijna 170 observationele epidemiologische onderzoeken gepubliceerd in het Journal of Nutrition. Deze omvangrijke analyse bevestigde het vermoeden dat lichaamsbeweging het risico op darm- en borstkanker aanzienlijk verlaagt, en dat dit waarschijnlijk ook het geval is bij prostaatkanker.

"Er is steeds meer bewijs dat lichaamsbeweging ook van invloed is op andere aspecten van de kankerervaring", aldus de onderzoekers. "Aspecten zoals het opsporen van kanker, hoe je ermee omgaat, rehabilitatie en overlevingskansen na diagnose."

Naast de fysieke voordelen van hardlopen, kun je er volgens het onderzoek ook chronische stress mee bestrijden. Uit een in 2018 gepubliceerd onderzoek in Neurobiology of Learning and Memory waarin het effect van lichaamsbeweging op muizen werd geanalyseerd, bleek dat gestreste muizen die veel bewogen betere prestaties lieten zien en een beter geheugen hadden dan de muizen die niet zo veel bewogen.