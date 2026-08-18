Back to school: inspiratie voor de nieuwe generatie
Wat de doelen van je kinderen ook zijn voor komend schooljaar, wij hebben schoolspullen waarmee ze elke dag opnieuw kunnen presteren. Kijk eens bij onze hardwerkende gymkleding van topmaterialen die tegen een stootje kunnen. En bij onze kleding met Nike Dri-FIT technologie. Die voert zweet af van de huid, naar de buitenkant van de kleding. Daar kan het snel drogen. De ademende stoffen zorgen dat de lucht goed blijft circuleren. Zo blijven kinderen langer koel en fris als ze hard moeten werken.
Orde in de chaos
In onze back-to-school-collectie vind je handige tassen voor alle schoolspullen. We hebben rugzakken die speciaal zijn gemaakt voor kinderschouders. De brede, gevoerde schouderbanden verdelen het gewicht evenredig. Aan de binnenkant vind je handige verdelingen en ritsvakken. Zo nemen kinderen hun schoolspullen overzichtelijk mee. Zoek je een tas voor de gymlessen of sporttraining na school? Kijk dan eens naar de ruime shoppers waar alle sportspullen in passen, of naar zakken met een trekkoord om modderige kleding handig in mee te nemen.
Ondersteuning aan de basis
Sporten kan zwaar zijn voor spieren en gewrichten in de groei, welke sport je kind ook beoefent. Om je topsporter in de dop te beschermen, hebben we goede sneakers en sportschoenen in onze back-to-school-collectie. Denk aan sneakers met zacht foam in de binnenzool. Dat vangt klappen op om vermoeidheid en blessures te verminderen. Schoenen met onze iconische Air units zorgen voor extra veerkracht. Zo blijven jonge sporters zo lang mogelijk fris en energiek.
Hardwerkende kleding bij elk weer
Bij Nike snappen we dat gymlessen en trainingen doorgaan, weer of geen weer. Daarom hebben we kindersportkleding in allerlei lengtes en modellen. Zoek je iets voor het koudere sportseizoen? We hebben trainingspakken die goed aansluiten voor als het frisser wordt. En als kinderen gaan sporten bij warm weer, kies je voor lichte tops en broeken waarin hun huid kan ademen. Voor de cooling-down hebben we comfortabele joggingbroeken en hoodies. Door de losse pasvorm trekken kinderen die makkelijk over hun basislagen aan. We hebben ook kleding met een geborstelde finish voor extra isolatie, om warm te blijven.
Aan alles gedacht
Heb je sportkleding in een bepaalde kleur nodig? Geen probleem! Onze back-to-school-spullen zijn er in allerlei kleuren, van zwart en wit tot fellere tinten. Onze gymkleding met extra stretch geeft jonge sporters alle bewegingsvrijheid. Zo kunnen ze in alle richtingen rekken, buigen en draaien. En geen zorgen om de was, want we hebben ook sportshirts en sportbroekjes van sneldrogende stoffen. Zo kan je kind alles snel weer mee naar school nemen.
Onze missie
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meehelpen? Kies dan voor schoolspullen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.