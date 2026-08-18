Back to school

(1225)
Nike Club Rules
Nike Club Rules Oxford-top met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Club Rules
Oxford-top met lange mouwen voor heren
€ 99,99
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Tennisbroek voor heren
NikeCourt Heritage
Tennisbroek voor heren
€ 64,99
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Herenschoenen
Nike Tennis Classic
Herenschoenen
€ 89,99
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Herenschoenen
Nike P-6000 SE
Herenschoenen
€ 119,99
Back to school
Back to school
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Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Herenschoenen
Nike Air Max 90
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Kinderschoenen
+3
Nike Air Force 1
Kinderschoenen
€ 99,99
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Kinderschoenen
Bestseller
Nike Air Max Plus
Kinderschoenen
€ 144,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Kinderschoenen
Bestseller
Nike P-6000
Kinderschoenen
€ 89,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen met reflecterende accenten
+3
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 129,99
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herenschoenen
Nike Air Max Plus
Herenschoenen
€ 189,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Schoenen
Bestseller
Nike P-6000
Schoenen
€ 119,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Skort voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Skort voor meisjes
€ 44,99
Nike Air Rift
Nike Air Rift Damesschoenen
Nike Air Rift
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
+2
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 79,99
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Kinderschoenen
Bestseller
Nike Court Borough Low Recraft
Kinderschoenen
€ 64,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Bestseller
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 289,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herenschoen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Herenschoen
€ 119,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Schoenen
Bestseller
Nike P-6000
Schoenen
€ 119,99
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Max Plus 3
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Nike Mercurial Vapor 17 Elite Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Bestseller
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 269,99
Nike Tech
Nike Tech Joggingbroek van fleece voor heren
Bestseller
Nike Tech
Joggingbroek van fleece voor heren
€ 99,99
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
Bestseller
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
€ 119,99
Nike Sportswear PrimaLoft®
Nike Sportswear PrimaLoft® Therma-FIT ruimvallend pufferjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear PrimaLoft®
Therma-FIT ruimvallend pufferjack voor heren
€ 149,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Damesschoenen
+2
Bestseller
Nike P-6000
Damesschoenen
€ 119,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damesschoenen met reflecterende accenten
+6
Gerecyclede materialen
Nike V5 RNR
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 89,99
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Max 90
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized fleecehoodie met rits over de hele lengte voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized fleecehoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 69,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized sweatshirt met ronde hals voor dames
+1
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized sweatshirt met ronde hals voor dames
€ 59,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met hoge taille voor dames
€ 44,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
€ 64,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Bestseller
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 39,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt voor heren
Nike Sportswear Club
T-shirt voor heren
€ 24,99
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness T-shirt voor heren
+1
Bestseller
Nike Dri-FIT
Fitness T-shirt voor heren
€ 32,99
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Tennispolo voor heren
Gerecyclede materialen
NikeCourt Dri-FIT
Tennispolo voor heren
€ 44,99
Nike Unlimited
Nike Unlimited Multifunctionele 2-in-1 herenshorts met Dri-FIT (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
Multifunctionele 2-in-1 herenshorts met Dri-FIT (18 cm)
€ 69,99
Nike Unlimited
Nike Unlimited Dri-FIT multifunctionele herenshorts zonder binnenbroek (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
Dri-FIT multifunctionele herenshorts zonder binnenbroek (18 cm)
€ 59,99
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbodytas (4 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Heritage
Crossbodytas (4 liter)
€ 27,99
Nike
Nike Rugzak (21 liter)
Gerecyclede materialen
Nike
Rugzak (21 liter)
€ 37,99
Nike
Nike Rugzak (21 liter)
Gerecyclede materialen
Nike
Rugzak (21 liter)
€ 37,99
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Rugzak (21 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Elemental Premium
Rugzak (21 liter)
€ 47,99
Nike Premium
Nike Premium Crossbodytas (4 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Premium
Crossbodytas (4 liter)
€ 32,99
Nike Commute
Nike Commute Schoudertas (8 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Commute
Schoudertas (8 liter)
€ 49,99
Nike Everyday Plus 'Rift'
Nike Everyday Plus 'Rift' Lichte enkelsokken met gesplitste tenen
Nike Everyday Plus 'Rift'
Lichte enkelsokken met gesplitste tenen
€ 15,99
Nike Everyday Plus 'Rift'
Nike Everyday Plus 'Rift' Lichte crew sokken met gesplitste tenen (1 paar)
Nike Everyday Plus 'Rift'
Lichte crew sokken met gesplitste tenen (1 paar)
€ 15,99
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rugzak (26 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear RPM
Rugzak (26 liter)
€ 94,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear RPM draagtas (26 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
RPM draagtas (26 liter)
€ 84,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh
Bestseller
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 54,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor dames
€ 109,99
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 39,99
Nike One
Nike One 7/8-legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Tempo
7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
€ 59,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
Bestseller
Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
€ 89,99
Nike Windrunner
Nike Windrunner Oversized denimjack voor dames
Bestseller
Nike Windrunner
Oversized denimjack voor dames
€ 124,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Classic
Dri-FIT tanktop voor dames
€ 29,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Initiator
Nike Initiator Damesschoenen
+2
Bestseller
Nike Initiator
Damesschoenen
€ 84,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggingbroek voor kids
+2
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Joggingbroek voor kids
€ 69,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT meisjestop met lange mouwen en halflange rits
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT meisjestop met lange mouwen en halflange rits
€ 44,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor kids (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor kids (straat)
€ 119,99
Nike Pro
Nike Pro Legging voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Legging voor meisjes
€ 44,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor kids
€ 32,99
Nike Miler
Nike Miler DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
+1
Bestseller
Nike Miler
DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
€ 29,99
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Kinderschoenen
Bestseller
Nike Air Max 95 SE
Kinderschoenen
€ 139,99
Nike Mavn
Nike Mavn Dri-FIT top met lange mouwen en rits over de hele lengte voor meisjes
Nike Mavn
Dri-FIT top met lange mouwen en rits over de hele lengte voor meisjes
€ 69,99

Back to school: inspiratie voor de nieuwe generatie

Wat de doelen van je kinderen ook zijn voor komend schooljaar, wij hebben schoolspullen waarmee ze elke dag opnieuw kunnen presteren. Kijk eens bij onze hardwerkende gymkleding van topmaterialen die tegen een stootje kunnen. En bij onze kleding met Nike Dri-FIT technologie. Die voert zweet af van de huid, naar de buitenkant van de kleding. Daar kan het snel drogen. De ademende stoffen zorgen dat de lucht goed blijft circuleren. Zo blijven kinderen langer koel en fris als ze hard moeten werken.


Orde in de chaos


In onze back-to-school-collectie vind je handige tassen voor alle schoolspullen. We hebben rugzakken die speciaal zijn gemaakt voor kinderschouders. De brede, gevoerde schouderbanden verdelen het gewicht evenredig. Aan de binnenkant vind je handige verdelingen en ritsvakken. Zo nemen kinderen hun schoolspullen overzichtelijk mee. Zoek je een tas voor de gymlessen of sporttraining na school? Kijk dan eens naar de ruime shoppers waar alle sportspullen in passen, of naar zakken met een trekkoord om modderige kleding handig in mee te nemen.


Ondersteuning aan de basis


Sporten kan zwaar zijn voor spieren en gewrichten in de groei, welke sport je kind ook beoefent. Om je topsporter in de dop te beschermen, hebben we goede sneakers en sportschoenen in onze back-to-school-collectie. Denk aan sneakers met zacht foam in de binnenzool. Dat vangt klappen op om vermoeidheid en blessures te verminderen. Schoenen met onze iconische Air units zorgen voor extra veerkracht. Zo blijven jonge sporters zo lang mogelijk fris en energiek.


Hardwerkende kleding bij elk weer


Bij Nike snappen we dat gymlessen en trainingen doorgaan, weer of geen weer. Daarom hebben we kindersportkleding in allerlei lengtes en modellen. Zoek je iets voor het koudere sportseizoen? We hebben trainingspakken die goed aansluiten voor als het frisser wordt. En als kinderen gaan sporten bij warm weer, kies je voor lichte tops en broeken waarin hun huid kan ademen. Voor de cooling-down hebben we comfortabele joggingbroeken en hoodies. Door de losse pasvorm trekken kinderen die makkelijk over hun basislagen aan. We hebben ook kleding met een geborstelde finish voor extra isolatie, om warm te blijven.


Aan alles gedacht


Heb je sportkleding in een bepaalde kleur nodig? Geen probleem! Onze back-to-school-spullen zijn er in allerlei kleuren, van zwart en wit tot fellere tinten. Onze gymkleding met extra stretch geeft jonge sporters alle bewegingsvrijheid. Zo kunnen ze in alle richtingen rekken, buigen en draaien. En geen zorgen om de was, want we hebben ook sportshirts en sportbroekjes van sneldrogende stoffen. Zo kan je kind alles snel weer mee naar school nemen.


Onze missie


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meehelpen? Kies dan voor schoolspullen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.