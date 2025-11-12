De voordelen van deadlifts, volgens experts

Als je door een sportschool loopt, is de kans groot dat je atleten barbells — of dumbbells of kettlebells — naar hun onderbuik ziet trekken. Nieuwsgierig naar die beweging? Dat is dus de deadlift.

Deze oefening is een essentieel onderdeel van elke krachtroutine, aldus Megan Daley, CrossFit Level 1-trainer.

"Deadlifts zijn een basiskrachtoefening", zegt Daley. "Ze zijn ook nog eens ontzettend functioneel. Ik kan geen reden bedenken waarom ik geen variatie van een deadlift in een programma [voor een klant] zou opnemen."

Wanneer een oefening wordt aangeduid als 'functioneel', verwijst dit naar het feit dat de oefening een veelheid aan andere bewegingen verbetert, waaronder de bewegingen die je doet tijdens een work-out (zoals hardlopen) en in het dagelijks leven (zoals het oppakken van een zware kist in de garage).

Volgens Daley wordt de beweging — die verschillende varianten kent, waaronder de Roemeense deadlift, de traditionele deadlift met barbell en de sumo-deadlift — beschouwd als een oefening voor de achterste spierketen. Dat wil zeggen, een oefening die gericht is op de spieren aan de achterkant van het lichaam, zoals de hamstrings en de bilspieren.

De American Council on Exercise stelt dat training gericht op de achterste spierketen essentieel is voor het verbeteren van de algehele kracht, houding en flexibiliteit. (De squat is ook een oefening voor de achterste spierketen.) Wanneer je een deadlift in de juiste houding uitvoert, voert het lichaam een 'kettingachtig' samenspel uit van spiercontractie en -ontspanning, volgens de ACE.

En omdat de beweging zoveel spieren aan de achterkant van het lichaam activeert — en niet alleen in het onderlichaam — is de beweging bijzonder krachtig, aldus Daley. "Hoe sterker je deadlift, hoe beter je bent uitgerust om de hele dag door dingen te doen zonder vermoeide spieren te krijgen", zegt ze.

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