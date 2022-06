Krijg je van squatten grotere billen?

Dominantie van de dijspieren is vaak het gevolg van de hele dag zitten en kan ontstaan wanneer je heupen te veel aangespannen zijn door een langdurige zithouding. Dit maakt het uitvoeren van bepaalde bewegingen lastig, zoals squats in dit geval. Je lichaam heeft dan bij een squat of lunge de neiging om je knieën naar voren te bewegen in plaats van je heupen. Hierdoor neemt je zogenaamde 'anterior chain' (je dijspieren en de voorkant van je lichaam) het merendeel van de last op zich, in plaats van de 'posterior chain' (je billen en hamstrings).

Wanneer je dijspier-dominant bent, heb je wellicht meer last van pijnlijke bovenbenen en worden je dijspieren groter in plaats van je bilspieren. In het slechtste geval ontwikkel je een heup- of knieblessure.

