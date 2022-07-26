Wat is het verschil tussen een squat en een deadlift? En welke van de twee is beter?

Wat essentiële oefeningen betreft, is bijna iedereen wel bekend met squats en deadliftss – en om goede redenen. Of je deze oefeningen nu met je lichaamsgewicht of met extra uitrusting uitvoert, ze zijn zeer effectief voor het opbouwen van spieren in het onderlichaam.

Je voert deze bewegingen waarschijnlijk al vaker uit dan je je realiseert – bijvoorbeeld bij dagelijkse activiteiten, zoals het oppakken van spullen van de vloer en het opstaan vanuit een stoel. Vanwege het belang van beide oefeningen in het dagelijkse leven, raadt Rocky Snyder, C.S.C.S., auteur van de krachttrainingsgids 'Return to Center', aan beide te beoefenen om goed te kunnen bewegen – niet alleen tijdens je work-out, maar ook tijdens je dagelijkse activiteiten. Een ander belangrijk punt is om in het begin alleen met je eigen lichaamsgewicht te trainen om een goede houding meester te worden. (Gerelateerd: De beste gewichten voor je thuiswork-out)

"Vaak pakken mensen gewoon gewichten en proberen ze te squatten en te deadliften, zonder dat hun lichaam precies weet hoe het de oefening goed moet uitvoeren", zegt hij. "Beheers de basics en maak van daaruit methodisch vooruitgang."

Lees hier wat beide bewegingen toevoegen aan een fitnessroutine, plus een aantal overwegingen voor welke je het beste in je volgende work-out op kunt nemen.