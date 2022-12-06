Tips van trainers om te beginnen met gewichtheffen

Voordat je met gewichten aan de slag gaat, kun je besluiten samen te werken met een professional. Denk aan een gediplomeerde trainer, sports performance coach of fysiotherapeut, die een bewegingsonderzoek met je kan doen. In de intake bespreek je eventuele vroegere of huidige blessures en bewegingsgerelateerde pijn. Door het onderzoek krijgt de trainer ook inzicht in je unieke bewegingspatronen. Ook eventuele disbalans in je spieren, dominante spiergroepen, en andere gebieden die baat kunnen hebben bij versterking of die speciale aandacht nodig hebben, kunnen uit zo'n onderzoek naar voren komen.

"Ik denk dat mensen blessures beter zouden kunnen voorkomen als ze precies wisten wat er in hun lichaam gebeurt", zegt Henwood. Door samen te werken met een personal trainer kun je dat wat grondiger onderzoeken. Misschien ontdek je zelfs dat je bewegingen, waarvan je eerder dacht dat ze onmogelijk voor je waren, toch kunt maken op een lagere intensiteit. Als je geen trainer kunt betalen, kun je via platforms als YouTube of Instagram voorbeelden vinden van verschillende bewegingsonderzoeken die je zelf kunt doen (voor sommige heb je een extra paar handen nodig). Check wel even of je met een goede, gediplomeerde trainer te maken hebt.

Ook als je naar een personal trainer op zoek gaat, moet je erop letten dat de persoon gecertificeerd is door een erkende instantie. Zoek ook een trainer die gespecialiseerd is in het soort gewichtheffen dat je wilt doen. Twijfel je over hoe geschikt iemand is, vraag potentiële trainers dan of ze sessies aanbieden waarin je kunt kennismaken met hun manier van trainen en hun ideeën, kunt kijken of er een klik is, en waarin je eventuele vragen kunt stellen over hoe samen trainen in z'n werk zou gaan. Daarnaast is het een goed teken als een trainer je feedback geeft, bijvoorbeeld over je houding en hoe je moet liften.