Tien eenvoudige cardiowork-outs voor thuis, zonder materialen

Er bestaan veel verschillende meningen over cardio. Maar hoe je ook over deze work-out denkt, het verbeteren van je cardiovasculaire conditie heeft talloze gezondheidsvoordelen.

"Het geeft je humeur een boost, zorgt ervoor dat je beter slaapt, verlaagt je bloeddruk en cholesterolgehalte, en helpt je een gezond lichaamsgewicht te behouden", aldus Cedrina Calder, M.D., gezondheidsexpert en fitnessprofessional in Nashville, Tennessee.

Volgens het U.S. Department of Health and Human Services is het voor volwassenen goed om per week ten minste 150 minuten aan gematigd intensieve aerobe training te doen (denk aan stevig wandelen) en 75 minuten aan zware aerobe training (zoals hardlopen). En je hebt niet veel materialen nodig om in vorm te blijven. Sterker nog, je hebt eigenlijk helemaal niets nodig.

Je hoeft ook geen flink aantal kilometers te fietsen of uren te hardlopen voor een goede work-out. Er zijn tal van eenvoudige en doelgerichte cardiotrainingen die je thuis kunt doen en die je hartslag doen stijgen. Maar lees eerst eens wat experts zeggen over jezelf thuis in het zweet werken, voordat je zelf aan de slag gaat met deze moves.

