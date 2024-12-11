Vijf redenen om een roeimachine te gebruiken, volgens de experts

Of je nu je hele lichaam wilt trainen of actief herstel nodig hebt, met een roeimachine kun je zo hard of licht trainen als je wilt.

Uit onderzoek blijkt dat je door in de juiste houding te roeien meer dan 80 procent van je lichaam gebruikt, waardoor het een goede keuze is als je een work-out voor je hele lichaam wilt doen. Het is een combinatie van cardio (je hartslag gaat omhoog), uithoudingsvermogen (je conditie wordt er beter van) en krachttraining (je activeert en traint meerdere spiergroepen). Net zoals bij andere vormen van training, is het een goed idee om je work-outs gedurende de week te variëren om een verstoorde spierbalans te voorkomen. Meerdere onderzoeken suggereren dat als roeiers hun training afwisselen met high-resistance krachttraining, ze niet alleen blessures kunnen voorkomen, maar ook andere spiergroepen activeren.

Afhankelijk van je doelen zijn er verschillende manieren waarop je nog meer uit je work-outs op de roeimachine kunt halen. Als je je op kracht wilt focussen, zul je aandacht aan je benen moeten besteden. Volgens Neil Bergenroth, een nationale roeikampioen, roeicoach en directeur van Grow Tulsa (een programma van de jeugdroeibond van Tulsa), gebeurt dit tijdens de 'voortstuwingsfase' van de roeibeweging. Dit is het moment dat je de machine van jezelf wegduwt met je voeten en benen.

"Als je dit op de juiste manier doet, kun je enkele kilo's van het zitje van de machine tillen en je lichaamsgewicht gebruiken om aan het handvat te hangen", legt Bergenroth uit. "Hoe beter deze 'hangende houding' is, hoe meer de atleet kracht kan zetten op de voetensteun en het handvat. Als een atleet dit kan aanleren, voelt het alsof hij van een viercilindermotor naar een V-8 motor gaat.''

Als je work-out meer op uithoudingsvermogen is gericht, stelt Diver voor om met minder kracht in de benen te duwen, zodat je lichaam makkelijker kan herstellen. Wil je de work-out aerobisch houden? Als je tijdens het roeien nog een gesprek kunt voeren, zit je volgens Bergenroth waarschijnlijk in de juiste zone.

"Zolang je hartslag in de lagere zones blijft, rond de 30-60 procent van de maximale hartslag — of iets hoger als je een getrainde atleet bent — kan een work-out op een roeimachine ook als hersteltraining dienen", zegt hij.