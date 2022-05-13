Vijf voordelen van basketballen, volgens experts
Sporten & activiteiten
De voordelen van basketballen merk je ook buiten het basketbalveld. Ontdek wat deze sport allemaal te bieden heeft.
Wereldwijd heeft basketbal trouwe fans — en spelers — van alle niveaus. Op welke manier je ook van de sport geniet (of je nu graag wedstrijdbeelden bekijkt met vrienden of wel eens een potje speelt in het weekend), basketbal is wereldwijd geliefd, omdat er uithoudingsvermogen, techniek en snel denkvermogen voor nodig is.
Dit zijn een aantal redenen om eens te gaan basketballen — en waarom de sport wereldwijd zo geliefd is.
5 voordelen van basketballen
1.Met basketbal kun je fundamentele bewegingsvaardigheden ontwikkelen.
Welke leeftijd je ook hebt, fundamentele bewegingsvaardigheden vormen de basis voor elke fysieke activiteit en zijn essentieel voor een actieve leefstijl. Fundamentele bewegingsvaardigheden worden gecategoriseerd op motoriek (zoals rennen of springen), voorwerpbeheersing (vangen en gooien) en stabiliteit (balanceren en draaien).
"Fundamentele bewegingsvaardigheden zoals [sprinten], omhoog springen en bovenhands gooien zijn de basis van fysieke beweging", vertelde Koco Eaton, M.D., orthopedisch chirurg, oprichter van Eaton Orthopaedics en een voormalig basketbalspeler (waaronder drie seizoenen professioneel basketbal in Venezuela). "Basketbal bevordert snelheid, wendbaarheid, kracht en conditie. Er is ook aangetoond dat het de flexibiliteit en motorische coördinatie verbetert. Om deze reden is basketbal vooral gericht op het verbeteren van fundamentele motorische vaardigheden, waarvan is aangetoond dat ze de algemene gezondheid bevorderen."
Uit een onderzoek uit 2012 bleek dat korte basketbaloefeningen — zoals balbeheersing, borstpasses en lay-ups — de fundamentele bewegingsvaardigheden bij kinderen van 7 tot 10 jaar aanzienlijk kunnen verbeteren (kinderen ontwikkelen deze vaardigheden meestal tussen de leeftijd van 3 en 10 jaar).
Marco Lopez, P.T., doctor in fysiotherapie (DPT), C.S.C.S., fysiotherapeut en medeoprichter van The Basketball Doctors merkte op dat basketbal "sprinten, van richting veranderen en springen combineert", iets wat je niet vaak terugziet bij andere sporten.
2.Het kan ook een positief effect hebben op de botmineraaldichtheid.
Een onderzoek uit 2020 dat basketbalspelers vergeleek met atleten die zwommen, voetbalden en volleybalden liet zien dat basketbalspelers de hoogste botmineraaldichtheden hebben. Een onderzoek uit 2018 kwam tot een vergelijkbare conclusie: het bleek dat basketbal op de lange termijn een positieve invloed heeft op de botmineraaldichtheid van de benen.
"Basketbal is één van de beste sporten voor stevigere botten", vertelde Lopez. "Zoals we weten, worden onze botten minder sterk naarmate we ouder worden. We kunnen dit proces tegengaan door de botten te verstevigen met springen, hardlopen en gewichtheffen. Basketbal voldoet dus bijna aan alle vereisten.
GERELATEERD: De beste gewichten voor je thuiswork-out
Uit onderzoek komt ook naar voren dat wanneer je high-impact oefeningen met gewichten (zoals springen, dansen en wandelen) combineert met krachttraining of weerstandsoefeningen (zoals squats, deadlifts en barbell curls), dit een positief effect op de algehele botgezondheid kan hebben. Vooral weerstandstraining kan grote invloed hebben op de botmineraaldichtheid.
3.Dit type work-out wisselt qua intensiteit.
Zoals vermeld in de introductie van een onderzoek uit 2021 in Frontiers in Psychology, bestaat een gebruikelijke basketbalwedstrijd uit perioden van zowel hoog- als laag-intensieve oefening. Bedenk eens: de ene minuut sprint je over het veld met de bal en de volgende ben je aan het joggen. Eén van de eenvoudigste manieren om de intensiteit van een basketbalwedstrijd te verhogen is het hele speelveld gebruiken.
Uit een onderzoek uit 2012 bleek dat bij wedstrijden waarbij het hele speelveld werd gebruikt de spelers een hogere hartslag hadden. Natuurlijk betekent dat niet dat een wedstrijd op een half veld je geen voordelen oplevert. Sterker nog, uit een onderzoek uit 2018 kwam naar voren dat basketbal de algehele gezondheid verbetert, of je nu het hele of het halve speelveld gebruikt.
"Hoewel basketballen op een heel speelveld grotere voordelen oplevert dan basketbal op een half speelveld, [ontdekte het onderzoek] dat ook basketbal op een half veld de gezondheid van de deelnemers bevorderde", noemde Eaton. [Er] werd gekeken naar de effecten op de bloeddruk, de lichaamsbouw, de cardiovasculaire gezondheid en de maximale zuurstofopname. Er werd een aanzienlijk verschil opgemerkt bij basketbal op een half speelveld, maar het grootste verschil was zichtbaar bij deelnemers die het hele speelveld gebruikten.
4.Met basketbal worden kinderen op jonge leeftijd actief, iets wat ze meenemen naar hun volwassenheid.
"Het grootste positieve effect dat basketbal heeft, is de toename van activiteit die zij meenemen naar hun volwassenheid", vertelde Eaton.
Uit een onderzoek uit 2018 blijkt dat 74 procent van de kinderen en tieners in de VS die basketballen dat vooral doen omdat ze er plezier in hebben. En onderzoek heeft ook aangetoond dat diegenen die fysiek actief waren in hun jeugd vaak ook actiever zijn als volwassene, vergeleken met diegenen die als kind minder bewogen. Sterker nog, volgens de U.S. President's Council on Sports, Fitness and Nutrition Science Board heeft 73 procent van de volwassenen die op dit moment sport dat ook als kind gedaan.
5.Ook kunnen communicatievaardigheden verbeteren door teambuilding.
Dit is misschien wel een van de minder voor de hand liggende voordelen van basketballen. Eaton meende dat, omdat basketbal een teamsport is, het spelers dwingt om met elkaar te communiceren, vaak ook nog zonder woorden. Een onderzoek uit 2010 bevestigt dit: er werd waargenomen dat spelers voortdurend met verschillende teamgenoten communiceren terwijl ze speelden. Veel van deze communicatie verliep niet verbaal, maar via het passen van de bal en gebaren tijdens het spelen. Buiten het veld wordt non-verbale communicatie gebruikt bij alles van zaken tot interpersoonlijke relaties. Hoewel onderzoeken verschillen, schat een onderzoek dat in 2018 in The Hearing Journal stond, dat minstens 70 procent van alle communicatie non-verbaal is (en dat geldt niet alleen voor de sportwereld).
Ook andere vaardigheden die op het veld zijn aangeleerd, komen van pas in het dagelijks leven: naast het opbouwen van cruciale communicatievaardigheden, heeft basketbal ook een positieve invloed op mentale coördinatie. Uit een onderzoek uit 2015 komt naar voren dat spelers zich voortdurend moeten aanpassen aan het spel en cognitief hun fysieke coördinatie moeten omschakelen om het vol te houden. Psychologen stellen dat aanpassingsvermogen leidt tot een hogere algehele levensvoldoening, vooral in combinatie met veel sociale ondersteuning (zoals ondersteuning van vrienden als je aan een nieuwe baan begint).
Tekst: Ashley Lauretta