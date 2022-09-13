Zo leer je volwassenen hoe je serveert bij tennis
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Tennisexperts leggen de basis uit om deze belangrijke slag onder de knie te krijgen.
Elke tenniswedstrijd begint met serveren. Dat lijkt misschien een open deur, maar het is minder bekend dit de moeilijkste en belangrijkste slag van de sport is.
"De helft van de punten in een wedstrijd begint met je eigen service", aldus Anthony Evrard, een PTR-gecertificeerde, voormalige proftennisser uit België. "Anders dan bij een forehand of backhand, waarbij de bal vanaf de andere kant van het net komt, is de service, net als een vrije worp in het basketbal, de enige slag waar je 100 procent controle over hebt. Maar zelfs met die volledige controle is het de moeilijkste slag om consistent te slaan.
Het leren van de beweging is al een uitdaging, maar het is van cruciaal belang om de beginselen te leren om je totale spel te verbeteren.
Het helpt om de opslag op te delen in 'checkpoints' om daarmee te leren serveren", zegt Christo Schultz, hoofd tenniscoach bij de heren van Brandeis University.
De basis van de service
Het opgooien
Voordat we het over de techniek van de service gaan hebben, is het belangrijk om eerst het opgooien te bespreken.
"Het opgooien is zonder meer het belangrijkste onderdeel van de service", zegt Evrard. "Als je de bal niet op de juiste plaats opgooit en dan op de juiste plaats raakt, wordt je opslag niet goed."
Evrard adviseert om thuis het opgooien te oefenen voordat (en nadat!) je een voet op de baan zet. Gebruik je niet-dominante hand om de bal op te gooien. Rechtshandige spelers houden hun linkerarm recht en gooien de bal iets voor en boven het hoofd op, met de arm op 1 uur. Linkshandige sporters gooien de bal iets voor en boven het hoofd op, met de arm op 11 uur.
"Oefen het hoog opgooien van de bal, open je hand om de bal weer op te vangen", zegt Evrard.
Stappen om goed te leren serveren
1.Begin op de juiste plaats
Als je met een game begint, serveer je altijd eerst aan de rechterkant van de baseline.
"Zolang je rechts van het middenstreepje op de baseline blijft, kun je gaan staan waar dat het beste voelt", zegt Evrard. "Je serveert in het diagonale servicevak", oftewel het kleine vak aan de andere kant van het net.
2.Visualiseer je service
Visualisatie kan, net als bij veel andere sporten, een grote rol spelen, vooral als je voor het eerst gaat serveren. "Kijk naar het doel en visualiseer waar je de bal wilt hebben", zegt Evrard. "In het begin is het al goed als je de bal in het servicevak krijgt. Gaandeweg werk je aan je nauwkeurigheid."
Evrard adviseert ook om het net wat hoger in te schatten, zodat je een foutmarge hebt om de bal erover te krijgen. Visualiseer nu het opgooien en daarna de hele service.
3.Bepaal hoe je gaat staan
"Begin met een zijwaartse stand, waarbij de hand met de bal naar voren wijst, je tenen parallel met de baseline", zegt Schultz. "Je houdt je handen bij elkaar voor je lichaam, waarbij het racket en de bal elkaar raken, met je gewicht op de voorste voet."
Dat is de positie waarin veel spelers de bal een paar keer op de grond laten stuiteren voordat ze serveren. Als je net begint, kun je het beter wat eenvoudiger houden.
4.Je gewicht overbrengen
Om je service kracht mee te geven, moet je je gewicht van je achterste voet overbrengen naar je voorste voet.
Dat moet je niet zien als een schommelbeweging, want dat kan voor beginners tot onnodige fouten leiden bij de timing, legt Eric Hechtman uit, coach van Venus en Serena Williams.
"Hou liever je hoofd naar beneden en focus je op het draaien van je schouders en om je voorste heup zo ver mogelijk naar voren te brengen", zegt hij. "Daarmee dwing je je lichaam het gewicht op een natuurlijke manier te verplaatsen, zoals het hoort."
Als je meer ervaring hebt, kun je dat verplaatsen overdrijven en er iets meer in gaan hangen.
5.Breng je racket naar achteren en gooi de bal op
Zwaai je racket 90 graden naar achteren en laat het naar je rug zakken. "Gooi tegelijk de bal recht omhoog", zegt Evrard. "Je gooit met één hand en zwaait je racket naar achteren met de andere hand."
Het is belangrijk om de arm waarmee je de bal opgooit recht te houden, terwijl je de arm met je racket meer ontspannen houdt.
"Als beginner kan het helpen de opslag op te delen en eerst alleen dit deel te oefenen", zegt Evrard. Het kan dus nuttig zijn om de beweging op te delen en bepaalde delen van de service te herhalen voordat je de slag in zijn geheel uitvoert. "Zwaai het racket naar achteren terwijl je de bal opgooit, vang de bal op en herhaal. Je kunt de beweging ook doen zonder bal of zelfs zonder racket in je hand, maar doe dat wel altijd geconcentreerd. Beeld je in waar je de bal gaat raken."
6.Zwaai met kracht en pronatie
De laatste stap van de service is de bal op het hoogste punt in de lucht raken. In deze stap van de beweging, zet je af met je achterste voet en zwaai je het racket naar voren en naar beneden.
Voor beginners is het belangrijk de bal op het hoogste punt in de lucht te raken en de slag af te maken", legt Evrard uit. "Bij een goede service ontspannen zowel lichaam als arm aan het einde van de beweging, wat voor pronatie en rotatie in de arm zorgt, zodat het racket aan de andere kant van het lichaam belandt", zegt hij. "Dat is wel iets voor gevorderden."
Voor wat variatie in oefeningen adviseert Evrard beginners ook om vanuit hun knieën te serveren. "Het leert je de bal goed op te gooien. Je moet de bal hoog opgooien en als je arm gestrekt is raken", zegt hij.
Tekst: Amy Schlinger, een door NASM gecertificeerde personal trainer.