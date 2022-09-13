Zo leer je volwassenen hoe je serveert bij tennis

Elke tenniswedstrijd begint met serveren. Dat lijkt misschien een open deur, maar het is minder bekend dit de moeilijkste en belangrijkste slag van de sport is.

"De helft van de punten in een wedstrijd begint met je eigen service", aldus Anthony Evrard, een PTR-gecertificeerde, voormalige proftennisser uit België. "Anders dan bij een forehand of backhand, waarbij de bal vanaf de andere kant van het net komt, is de service, net als een vrije worp in het basketbal, de enige slag waar je 100 procent controle over hebt. Maar zelfs met die volledige controle is het de moeilijkste slag om consistent te slaan.

Het leren van de beweging is al een uitdaging, maar het is van cruciaal belang om de beginselen te leren om je totale spel te verbeteren.

Het helpt om de opslag op te delen in 'checkpoints' om daarmee te leren serveren", zegt Christo Schultz, hoofd tenniscoach bij de heren van Brandeis University.