Ya sea que te prepares para una caminata larga o un paseo informal por la playa, los pants cargo son una opción práctica para muchas actividades al aire libre. Después de todo, los pantalones holgados se diseñaron originalmente como ropa de trabajo militar (imagina unos pantalones color caqui con estampado de camuflaje).

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Los pants cargo se han convertido en un básico de la moda urbana en los últimos años. Hoy en día, estos pantalones se confeccionan con materiales diversos, además de la fundamental tela de algodón duradera. También cuentan con colores más allá del color caqui básico o el verde militar, y a menudo se les añade estilo usándolos con tacones o bien calzado y botas de combate.

Te presentamos algunos de los mejores pants y shorts cargo de Nike que cumplen las dos condiciones: son funcionales y están a la moda.