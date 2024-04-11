Los mejores pants y shorts cargo de Nike
Guía de compra
Sin importar cuál sea tu look, conoce estos pantalones funcionales que sirven para una variedad de necesidades y atuendos.
Ya sea que te prepares para una caminata larga o un paseo informal por la playa, los pants cargo son una opción práctica para muchas actividades al aire libre. Después de todo, los pantalones holgados se diseñaron originalmente como ropa de trabajo militar (imagina unos pantalones color caqui con estampado de camuflaje).
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Los pants cargo se han convertido en un básico de la moda urbana en los últimos años. Hoy en día, estos pantalones se confeccionan con materiales diversos, además de la fundamental tela de algodón duradera. También cuentan con colores más allá del color caqui básico o el verde militar, y a menudo se les añade estilo usándolos con tacones o bien calzado y botas de combate.
Te presentamos algunos de los mejores pants y shorts cargo de Nike que cumplen las dos condiciones: son funcionales y están a la moda.
Una opción táctica de pants cargo
Si priorizas la función por encima de todo lo demás, busca la colección Nike All Conditions Gear (ACG), diseñada para ayudarte a embarcarte en diversas aventuras al aire libre, incluidas el senderismo, el ciclismo y las escaladas en roca.
Los pants cargo para hombre Nike ACG Smith Summit, por ejemplo, cuentan con una tela fuerte y repelente al agua y características adecuadas para el senderismo. Lo anterior incluye un mosquetón integrado para guardar llaves o artículos de seguridad y, por supuesto, bolsillos tipo cargo para los artículos imprescindibles (¿alguien quiere un refrigerio de senderismo?). Lo mejor de todo es que la funcionalidad del cierre te permite convertir rápidamente tus pants en shorts cargo cuando entres en calor.
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Los mejores pants cargo para la moda urbana
Para encontrar los mejores pants cargo de moda urbana para mujer, busca en la colección Nike Sportswear Essential. Los artículos de la línea Nike Sportswear Cargo están confeccionados con una variedad de materiales, entre otros el tejido Fleece y una tela ripstop de mezcla de algodón: una técnica de tejido de fibras que hace la tela más resistente a rasgaduras.
Por ejemplo, los pants cargo de tejido Woven ligeros y de tiro alto están hechos de materiales ripstop, para simular el look de unos pants cargo tradicionales. Sin embargo, la sensación holgada en las piernas y el ajuste en la cintura les dan a estos pants, igual que a muchos otros de la línea Sportswear, un giro único.
El ajuste de tiro alto (y la pretina con cordón de ajuste elástico) significa que un top cropped será un buen acompañante. Si deseas un look monocromático, elegante y deportivo, combina con un body del mismo color y un par clásico de chanclas deportivas. Si buscas una vibra más informal y juguetona, ponte un cuello redondo oversized brillante y da el toque final con un gorro tipo pescador.
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Cuando el objetivo es relajarse
Si quieres el look de los pants cargo y la comodidad de unos pants de entrenamiento, los pants (o los shorts; ve más adelante) cargo Nike Sportswear Club Fleece te ofrecen lo mejor de dos mundos. Cambia el material ripstop por una tela de cepillado suave y una pretina elástica. Estos pants son tan cómodos como tus pants de entrenamiento de tejido Fleece, y ofrecen la adición de bolsillos tipo cargo en los que caben todos tus imprescindibles: las llaves, el teléfono y la cartera. Combínalos con un cuello de tejido Fleece y úsalos para llegar y salir del gimnasio, en caminatas informales, para ir al aeropuerto o mientras te relajas en tu día de descanso.
Algunos de los pants estilo cargo de esta colección son joggers y, al combinarlos con la playera o el suéter correctos, pueden llamar más la atención. Después de todo, lo cómodo y lo lindo no son mutuamente excluyentes. Los puños elásticos de estos pants también te dan la oportunidad de presumir tu calzado. Para un toque informal y a la vez chic, considera usar un Nike Blazer para cualquier plan relajado con tus mejores amigos.
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Cambia los pants por shorts cargo
En los meses más calurosos, los shorts cargo pueden guardar todo lo que lleves sin acalorarte como lo harían unos pantalones. Para obtener la misma comodidad, además de la función, considera los shorts cargo para hombre Nike Sportswear Club, por ejemplo. Están confeccionados del mismo tejido Fleece, suave de cepillado en la parte interior, que los pants. Además de los colores clásicos como negro y gris, estos shorts están disponibles en tonos brillantes y atractivos que completan un look audaz al usarse con un calzado clásico, como el Air Max.
Para un día en la oficina, o un almuerzo, considera los shorts cargo de tejido Woven para hombre Nike Life P44. Tienen un diseño inspirado en el ejército y, además, están confeccionados con lona de algodón tejido resistente pero transpirable, que te ayudará a mantener la frescura en los días calurosos. Completa el look utilitario con otros artículos, como una camisa con botones de manga corta que combine, una chamarra sin cierre para deportes de campo o un abrigo de trabajo.
Texto: Kylie Gilbert