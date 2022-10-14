La mejor ropa para skaters

El calzado Nike de skateboarding viene en tres tipos basados en la altura del tobillo: bajo, medio y alto. Aunque la altura termina siendo una preferencia de estilo y comodidad, un tobillo alto ofrece más soporte al hacer trucos o movimientos explosivos.

Características clave recomendadas:

Una puntera de goma o protector de agujetas para los trucos en superficies de cemento

Una suela que brinde tracción y agarre en la patineta

Tela transpirable y flexible que evite que los pies se humedezcan o suden mucho

Estilos destacados:

Nike SB Zoom Blazer: Este calzado ofrece amortiguación suave y una suela flexible para mejorar el toque y la sensación en la patineta.

Este calzado ofrece amortiguación suave y una suela flexible para mejorar el toque y la sensación en la patineta. Nike SB Chron: Los patinadores que buscan más flexibilidad y transpirabilidad en su calzado normalmente prefieren este diseño.

Nike SB Force 58: Con figuras tri-star que se expanden y contraen en la suela, este calzado de skateboarding mejora el agarre y la sensación de los patinadores en la tabla.