La mejor ropa para skaters

La mejor ropa Nike para patinadores que debes comprar ahora
Guía de compra
Compra pantalones, playeras con gráficos y sudaderas con gorro cálidas de skateboarding para tu próxima visita al parque de patinaje.
La mejor ropa para patinadores tiene un ajuste amplio pero seguro que no interfiere en los ollies, giros o cualquier otro truco. Desde calzado con gran agarre para patinar hasta sudaderas con gorro cálidas y playeras con gráficos, compra la mejor ropa Nike de skateboarding.
Calzado de skateboarding
El calzado Nike de skateboarding viene en tres tipos basados en la altura del tobillo: bajo, medio y alto. Aunque la altura termina siendo una preferencia de estilo y comodidad, un tobillo alto ofrece más soporte al hacer trucos o movimientos explosivos.
Características clave recomendadas:
- Una puntera de goma o protector de agujetas para los trucos en superficies de cemento
- Una suela que brinde tracción y agarre en la patineta
- Tela transpirable y flexible que evite que los pies se humedezcan o suden mucho
Estilos destacados:
- Nike SB Zoom Blazer: Este calzado ofrece amortiguación suave y una suela flexible para mejorar el toque y la sensación en la patineta.
- Nike SB Chron: Los patinadores que buscan más flexibilidad y transpirabilidad en su calzado normalmente prefieren este diseño.
Nike SB Force 58: Con figuras tri-star que se expanden y contraen en la suela, este calzado de skateboarding mejora el agarre y la sensación de los patinadores en la tabla.
Prendas para la parte superior y playeras de skateboarding
Desde sudaderas con gorro forradas de tejido Fleece hasta playeras con gráficos y partes de arriba de manga larga y botones, las prendas adecuadas deben ser amplias, cómodas y cálidas sin estorbar tu patinaje.
Características clave recomendadas:
- Ajuste amplio, cómodo y sin restricciones
- Tela transpirable que no te detenga
- Diseño y estampados acordes a tu estilo
Estilos destacados:
- Playera de skateboarding Nike SB: Disponible en una gran variedad de estampados, colores y tipos de costura, una playera de skateboarding de algodón de peso medio es un básico.
- Sudadera con gorro de skateboarding Nike SB: Para patinajes más fríos o simplemente para descansar, una sudadera con gorro o sin cierre, con bolsillo de canguro y puños de tela de canalé es ideal.
Prendas para la parte superior y franelas de skateboarding Nike SB: Las partes frontales y los puños con botones permiten personalizar el ajuste y los bolsillos en el pecho mantienen seguros los artículos mientras estás en movimiento.
Chamarras de skateboarding
Como las prendas para la parte superior de skateboarding, una chamarra para patinadores debe tener un ajuste ligeramente oversized para permitir que el pecho, los hombros y las caderas se muevan sin restricciones al patinar.
Características clave recomendadas:
- Ajuste amplio, cómodo y sin restricciones
- Shield exterior repelente al agua para patinar en condiciones húmedas y lluviosas
- Diseño y estampados acordes a tu estilo
Estilos destacados:
- Chamarra de skateboarding Nike SB: La clásica chamarra de skateboarding Nike tiene un diseño con cierre y sin gorro, ideal para mantener la calidez al patinar en condiciones ligeramente frías.
- Anorak de skateboarding Nike SB: Para patinar en condiciones húmedas y lluviosas, esta chamarra tiene cordones elásticos en el gorro y una capa exterior repelente al agua para evitar que la humedad penetre.
Chamarra de skateboarding Nike SB Varsity: Canaliza el estilo de las chamarras de entrenamiento clásicas; tiene puños ajustados y un cuello grueso de tela de canalé para acumular el calor en bajas temperaturas.
Pantalones de skateboarding
Un patinador debe tener libertad para hacer movimientos rápidos y dinámicos en la patineta, así que los pantalones de skateboarding deben ser un poco elásticos y holgados.
Características clave recomendadas:
- Ajuste amplio pero estructurado
- Bolsillos que puedan guardar un teléfono, llaves, cartera y otros artículos básicos
- Tela transpirable y ligeramente elástica
Estilos destacados:
- Pantalones de skateboarding Nike SB: Siempre acertarás con un clásico. Estos pantalones están diseñados para un uso cómodo durante todo el día y son lo suficientemente duraderos para rasparse contra el cemento mientras dominas un truco nuevo.
- Pantalones chinos de skateboarding Nike SB: Este estilo es elástico y lo suficientemente duradero para resistir las sesiones desafiantes de skateboarding.
Pantalones cargo Nike SB: Con seis bolsillos en lugares de fácil acceso, estos pantalones duraderos (hechos con tela ripstop) están diseñados para guardar de forma segura tus artículos mientras patinas.
Shorts de skateboarding
En los días calurosos, los shorts de skateboarding ideales brindan una gran ventilación en las piernas y ofrecen una sensación de seguridad al patinar.
Características clave recomendadas:
- Ajuste amplio pero estructurado
- Bolsillos que puedan guardar un teléfono, llaves, cartera y otros artículos básicos
- Tela transpirable y ligeramente elástica
Estilos destacados:
- Shorts de skateboarding Nike SB: Amplios pero seguros, estos shorts están diseñados para la acción en la patineta.
- Shorts chinos de skateboarding Nike SB: Con tela repelente al agua, esta prenda es de secado rápido, particularmente para el patinaje con sudor (o bajo la lluvia).
Shorts cargo de skateboarding Nike SB: Similares a la versión en pantalones, estos shorts con tela ripstop y múltiples bolsillos para guardar de forma segura los artículos básicos, están hechos para durar.
Gorros de skateboarding
El gorro ideal de skateboarding debe permanecer fijo al hacer trucos difíciles con la tabla y ser lo suficientemente cómodo para usarlo todo el día.
Características clave recomendadas:
- Ajuste cómodo y ceñido en la cabeza
- Cierres posteriores ajustables o circunferencias más grandes para adaptarse a distintos tamaños de cabeza
- Tela aislante que brinde calidez o una visera ancha para evitar el brillo del sol en los ojos
Estilos destacados:
- Gorro de skateboarding Nike SB: Hecha con mezclilla elástica, esta gorra suave está diseñada para permanecer fija en la cabeza durante el patinaje.
- Gorro de pescador de skateboarding Nike SB: Para patinar en días fríos, este gorro con dobladillo es clave. Tiene una circunferencia ligeramente más amplia que los gorros normales para adaptarse a todos los tamaños de cabeza.
Gorra de rejilla Nike Sportswear Classic 99: Para los patinadores que prefieren el frente suave y los costados perforados de las gorras de rejilla, esta es una gran opción. Tiene un cierre posterior ajustable a presión para adaptarse a distintos tamaños de cabeza.
Texto: Julia Sullivan