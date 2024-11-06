El mejor equipo de correr Nike para la temporada que puedes comprar ahora

Beneficios principales:

Retienen el calor corporal

Protección cómoda

Diseños ajustables

Detalles con diseño reflejante

Correr con viento y nieve puede ser abrasivo para la cara y el cuello. Considera usar un calentador de cuello o un cuello térmico diseñados para combatir el mal tiempo.

Elige un cuello térmico cómodo y ajustado que retenga el calor corporal, mantenga la transpirabilidad y elimine el sudor antes de que pueda enfriarte la piel. Estos cuellos térmicos cubren las orejas y se mantienen en su sitio mientras trotas.

O, si deseas un diseño convertible, el calentador de cuello Nike Therma-FIT 360 usa tecnología de retención de calor para mantener el cuello caliente y se puede doblar para ajustar la protección de la cara. Los detalles con diseño reflejante hacen que este calentador de cuello sea ideal para los días oscuros de la temporada.

El cubrecuello de correr Nike Quilted aporta calor adicional gracias al aislamiento sintético y a la tecnología de regulación del calor Nike Therma-FIT. Además, este cubrecuello similar a una bufanda es resistente al agua.

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