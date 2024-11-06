El mejor equipo de correr Nike para la temporada que puedes comprar ahora
Guía de compra
La temporada no te impedirá correr con el equipo Nike adecuado, desde playeras aislantes hasta tenis para la nieve.
Para las personas que les gusta correr en temperaturas frías, correr en la nieve puede ser un rito de iniciación. Con el equipo adecuado diseñado para correr en aguanieve, las bajas temperaturas no tienen por qué disuadirte de ponerte tus tenis y empezar a acumular kilómetros.
Tanto si tu ruta de correr está cubierta de nieve como si es azotada por un fuerte viento en contra, usa esta guía de compra para encontrar la mejor ropa de correr para que pases la temporada con el mejor abrigo y comodidad.
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El mejor equipo de correr para la temporada de Nike
1. Chamarras de correr Nike Therma-FIT Running
Beneficios principales:
- Retienen el calor corporal
- Aberturas ajustables
- Ligeras
Estas ligeras chamarras de correr están diseñadas para mantener tu cuerpo abrigado en las condiciones más frías. La tecnología Nike Therma-FIT conserva el calor corporal y el acabado repelente al agua aleja los copos de nieve que caen o la lluvia ligera. Las perforaciones mantienen la transpirabilidad.
Algunas chamarras con esta tecnología cuentan con sistemas de ventilación adicionales para favorecer la circulación del aire. Otros diseños son fáciles de guardar en una mochila, por si necesitas quitarte alguna capa. En algunas, los gorros opcionales pueden guardarse dentro del cuello cuando no se utilizan.
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2. Chalecos de correr Nike Therma-FIT
Beneficios principales:
- Retienen el calor corporal
- Repelen el agua
- Aberturas ajustables
- Bolsillos con cierre fácil de abrir y cerrar
No todas las carreras en temperaturas frías requieren una protección completa. Piensa, por ejemplo, en un día frío pero despejado. El chaleco de correr Nike Therma-FIT es un básico para el running, ideal para cuando una protección completa puede ser excesiva.
Algunos chalecos de correr Nike incluyen aberturas con cierres que pueden usarse mientras usas guantes. Los bolsillos con cierre también proporcionan un almacenamiento seguro para tus artículos imprescindibles de correr.
3. Pants de correr resistentes al agua Nike
Beneficios principales:
- Repelen el agua
- Múltiples bolsillos
- Ajuste amplio
Para un ajuste más amplio que los leggings o las mallas, los pants de correr resistentes al agua Nike te ayudan a mantener la transpirabilidad durante toda la carrera. Sus múltiples bolsillos ofrecen mucho espacio de almacenamiento.
4. Calentadores de cuello, cubrecuellos y cuellos térmicos Nike
Beneficios principales:
- Retienen el calor corporal
- Protección cómoda
- Diseños ajustables
- Detalles con diseño reflejante
Correr con viento y nieve puede ser abrasivo para la cara y el cuello. Considera usar un calentador de cuello o un cuello térmico diseñados para combatir el mal tiempo.
Elige un cuello térmico cómodo y ajustado que retenga el calor corporal, mantenga la transpirabilidad y elimine el sudor antes de que pueda enfriarte la piel. Estos cuellos térmicos cubren las orejas y se mantienen en su sitio mientras trotas.
O, si deseas un diseño convertible, el calentador de cuello Nike Therma-FIT 360 usa tecnología de retención de calor para mantener el cuello caliente y se puede doblar para ajustar la protección de la cara. Los detalles con diseño reflejante hacen que este calentador de cuello sea ideal para los días oscuros de la temporada.
El cubrecuello de correr Nike Quilted aporta calor adicional gracias al aislamiento sintético y a la tecnología de regulación del calor Nike Therma-FIT. Además, este cubrecuello similar a una bufanda es resistente al agua.
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5. Guantes de correr Nike
Beneficios principales:
- Puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles
- Absorben el sudor
- Puños ajustados para mantener la calidez
Mantener tus dedos calientes puede ayudarte a resistir mejor las temperaturas bajas. Tanto si prefieres unos guantes sencillos con un volumen mínimo como unos guantes de tejido Fleece para el máximo abrigo, los guantes de correr Nike protegerán tus manos desde las puntas de los dedos hasta las muñecas. Los puños ajustados retienen el calor y la tecnología absorbente de sudor evita que las manos se sientan húmedas.
Y lo mejor: no hay necesidad de quitártelos para cambiar de canción en tu playlist de correr o tomar una foto de tu grupo de correr. El agarre de silicona en el pulgar y el índice es compatible con pantallas táctiles.
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6. Bandas para la cabeza y gorros de correr de tejido Fleece Nike
Beneficios principales:
- Suave tejido Fleece
- Ajuste óptimo
- Absorben el sudor
Contamos con una amplia gama de bandas para la cabeza de tejido Fleece Nike con un ajuste cómodo que se mantienen en su sitio mientras te mueves para proteger tus orejas de los fuertes vientos durante una sesión de correr al aire libre. Puedes elegir entre una banda para la cabeza de tejido Fleece que se siente suave y muy cálida en contacto con la piel o una mullida y forrada de tejido Fleece.
Si prefieres llevar la cabeza cubierta, puedes elegir un gorro de correr Nike. Algunos utilizan tela elástica para ofrecer un ajuste slim (como una especie de casquete), mientras que otros emplean materiales absorbentes de sudor y se mezclan con hilo de punto, como un gorro tradicional. En cualquier caso, póntelo sobre las orejas y deja que su tela suave y mullida te proteja del frío.
7. Calcetines para el frío Nike
Beneficios principales:
- Mezcla de lana transpirable
- Absorben el sudor
- Amortiguación en la planta del pie
Disponibles en tallas para hombre y mujer, las calcetas acolchadas Nike Everyday Wool son la opción perfecta para actividades a bajas temperaturas.
Estos calcetas equilibran la calidez y con materiales transpirables y la malla proporciona transpirabilidad.
8. Tenis de trail running Nike Pegasus con GORE-TEX
Beneficios principales:
- Impermeables
- Patrón de tracción adherente en la suela
- Estabilidad en terrenos variados
Para senderos fangosos, los Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX son unos básicos duraderos. La tecnología GORE-TEX impermeable ayuda a mantener los pies secos de la nieve y el puño en el tobillo evita que los elementos se filtren dentro de los tenis. Incluso con esta protección adicional, los tenis de trail running Nike Pegasus siguen siendo ligeros y cómodos.
La entresuela ReactX proporciona una pisada enérgica y responsiva en terrenos cambiantes. La puntera con estampado en 3D proporciona protección adicional y durabilidad, perfecta para los senderos y el pavimento.
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9. Tenis de correr en pavimento Nike Winflo 11 GORE-TEX
Beneficios principales:
- Parte superior impermeable
- Antepié espacioso
- Transpirabilidad mejorada
Si existiera una chamarra que ofreciera calidad a los pies, los tenis Nike Winflo 11 GORE-TEX serían la mejor opción. La espuma Cushlon 3.0 Foam y la unidad Nike Air de largo completo en la entresuela se combinan con una banda elástica en el mediopié y un antepié espacioso para ofrecer una comodidad mejorada. La parte superior impermeable mantiene secos los dedos de los pies.
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Texto: Emily Shiffer