Cómo tomar las medidas de la talla de los pants para mujer Nike

Cómo saber tu talla de los pants para mujer Nike
Guía de compra
Con esta guía aprende a tomar las medidas para determinar tu talla de los pants para mujer Nike.
Ya sea que te vistas para trabajar, sumar kilómetros en una carrera, ir a la cancha de tenis o descansar en el sillón, usar los pants con el ajuste ideal es crucial para tener comodidad. Con esta guía de tallas aprende cómo tomar las medidas de la cintura y cadera para determinar tu talla de los pants para mujer Nike.
Una vez que sepas tu talla de pants, será más fácil comprar distintos estilos y cortes con el ajuste que buscas. Lee lo siguiente para determinar tus medidas corporales y encontrar el mejor ajuste para ti.
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Cómo saber tu talla de los pants para mujer
Usa una cinta métrica flexible para determinar tus medidas y sigue las instrucciones a continuación. Nota: cuando hagas la medición, es mejor usar ropa ajustada que no sea abultada ni holgada para obtener las medidas más exactas.
Encuentra tu talla de partes de abajo Nike
Ahora que ya tienes las medidas de la cadera y la cintura, consulta la tabla de tallas Nike de las partes de abajo para mujer y conoce tu talla de pants Nike.
¿Cómo afecta mi altura a la talla de mis pants?
Algunos estilos de pants para mujer Nike están disponibles en tallas cortas y largas, por lo que la longitud de la prenda, de la costura en la parte superior interna de la pierna al dobladillo (conocida como la entrepierna) es más corta o más larga que la longitud estándar.
Aquí te decimos cómo saber si unos pants cortos o largos son los ideales para ti:
- Partes de abajo cortas: están diseñadas para personas de 1.63 m de altura o menos. La entrepierna tiene 5 cm menos de longitud y 1 cm menos en el tiro que la longitud estándar de los pants para mujer Nike.
- Partes de abajo largas: están diseñadas para mujeres de entre 1.73 y 1.83 m de altura. La entrepierna tiene 5 cm más de longitud y 1.5 cm más en el tiro que la longitud estándar de los pants para mujer Nike.
Sin embargo, es importante saber que algunos estilos varían según las medidas de la entrepierna. Asegúrate de revisar las páginas de cada producto antes de comprar.
Consejo: si no hay tallas cortas disponibles en los tipos de leggings de largo completo que quieras comprar, puedes optar por las de largo 7/8 que estén disponibles.
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¿Cuándo debo subir o bajar de talla?
Si estás entre dos tallas, opta por la talla más pequeña para tener un ajuste más ceñido o por la talla más grande para tener un ajuste más holgado.
Si las medidas de tu cadera y cintura se adaptan a dos tallas distintas, elige la talla más cercana a las medidas de tu cadera.
Las tablas de tallas Nike brindan recomendaciones basadas en las medidas de las personas. Sin embargo, el ajuste es subjetivo. Dos personas con las mismas medidas corporales pueden buscar diferentes ajustes de la misma prenda. Sigue leyendo para obtener más información acerca del ajuste.
¿Qué ajuste deben tener mis pants?
Cuando busques pants en nike.com o en la Nike App, puedes saber las medidas de un producto en la sección Tallas y Ajustes en la página de este. Dicha sección brinda información respecto a las medidas de la prenda, que incluye la talla que usa la persona de las fotografías del producto, el largo de la entrepierna y otras especificaciones.
Según cómo, dónde y cuándo quieras usar unos pants, será el ajuste que necesites. Por ejemplo, unos joggers oversized pueden ser ideales para un atuendo casual y cómodo, mientras que unos pants slim pueden ser mejores para el campo de golf o el tapete de yoga. Incluso si usas la misma talla con cada estilo, el ajuste exacto está diseñado para variar según el estilo.
La colección de ropa para mujer Nike ofrece pants de entrenamiento de tejido Fleece, pants cargo, joggers de running, leggings de entrenamiento y más, todos en cinco categorías clave de ajuste: estándar, holgado, oversized, slim y ceñido. A continuación desglosamos cada tipo de ajuste.
- Pants ajustados
Encuéntralos como: leggings, pants de entrenamiento, Nike Sportswear
Úsalos para: entrenamiento, deportes, descansar, como capa
Sensación: ceñida que se amolda al cuerpo
- Pants de ajuste slim
Encuéntralos como: joggers, leggings, pants de tejido Fleece, pants de running, pants de tenis, pantalones de golf, pants de fútbol
Úsalos para: golf, tenis, fútbol, running, entrenamiento
Sensación: elegante y a la medida
- Pants de ajuste estándar
Encuéntralos como: joggers, pants de entrenamiento, pants de tejido Fleece, pants de pierna ancha, pants cargo, pants de tenis, pantalones de golf, pants de fútbol, pants de trail running
Úsalos para: golf, tenis, senderismo, fútbol, entrenamiento, deportes, el día a día, descansar
Sensación: tradicional y sencilla
- Pants de ajuste holgado
Encuéntralos como: joggers, pants de tejido Fleece, pants cargo, pants de básquetbol, pants de running, pants de pierna ancha
Úsalos para: básquetbol, descansar, el día a día, running
Sensación: amplia y holgada
- Pants oversized
Encuéntralos como: joggers, pants de tejido Fleece, pants cargo, pants de pierna ancha
Úsalos para: entrenamiento, deportes, descansar, el día a día, como capa
Sensación: exagerada y espaciosa
Texto: Julia Sullivan