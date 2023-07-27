Cuatro ideas de cenas para el otoño de parte de una nutricionista certificada

A medida que bajan las temperaturas, aliméntate con productos de temporada. Disponer de una colección de recetas sabrosas y saludables para esta temporada puede ayudarte a ti y a tu familia a saciar el apetito y combatir el frío.

Como es de imaginar, los productos de temporada durante los meses de verano suelen tener una alta concentración de agua, que ayuda al cuerpo a regular la temperatura y a mantenerse fresco con el calor. Durante el otoño y el invierno, las hortalizas de raíz y las verduras de hoja verde entran en escena para ayudar a mantener el cuerpo caliente y nutrido a medida que las temperaturas se vuelven cada vez más bajas.

Comer según las estaciones es una de las mejores maneras de cuidar tu salud y la del planeta. Si puedes acceder a ellos, comprar en un mercado local o en un puesto de productos agrícolas facilita la elección de productos variados, según la disponibilidad del momento. Comprar localmente también significa que se necesita menos transporte para llevar los alimentos hasta ti, lo que no solo genera menos emisiones, sino también alimentos más ricos en nutrientes. Cuando los alimentos se recolectan y se compran localmente, se conservan más nutrientes que cuando se recolectan tempranamente y se transportan por todo el país en camión.

Estos platillos de otoño son ricos en nutrientes y sabor para que te sientas de lo mejor durante toda la estación.