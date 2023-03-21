Cuatro beneficios de la avena para la salud según nutricionistas certificados

Comer avena puede ayudar a mejorar aún más los factores de riesgo asociados con las enfermedades cardiovasculares.

Por ejemplo, un estudio publicado en la revista de la Asociación Estadounidense del Corazón, Stroke, siguió los hábitos dietéticos de hombres y mujeres daneses de 50 a 64 años durante 13 años. Los investigadores descubrieron que los participantes que cambiaron los huevos y el pan blanco del desayuno por avena una vez por semana tuvieron tasas más bajas de infarto que los que no hicieron el cambio. También se vinculó una tasa más baja del total de infartos hemorrágicos (cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe y deja salir la sangre) con las personas que comieron avena una vez a la semana en lugar de huevos y tostadas.

Otro estudio llevado a cabo en Dinamarca y publicado en una edición de 2018 de The Journal of Nutrition demostró que existe una relación entre comer granos integrales y la reducción del riesgo de sufrir diabetes. Después de analizar los registros de los hábitos alimenticios y de salud de 55,400 personas durante el curso de 15 años, el estudio reveló que los que consumieron al menos 50 gramos de productos de granos integrales por día (incluida la avena) tuvieron una menor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 que los que consumieron cantidades significativamente más bajas de granos integrales por día. Más específicamente, los hombres y mujeres que comieron al menos 50 gramos de granos integrales por día redujeron el riesgo un 34 por ciento y un 22 por ciento, respectivamente.

"Además, la fibra de la avena puede ayudar a bajar los niveles de azúcar en sangre e insulina posterior a las comidas", dijo Palinski-Wade. Esto es importante porque si los niveles de azúcar en sangre e insulina se mantienen altos por mucho tiempo, se podría desarrollar una resistencia a la insulina (una condición en la que las células dejan de responder a la insulina), lo que es un precursor de la prediabetes y de la diabetes tipo 2.

Después de todo, la Administración de Alimentos y Medicamentos anunció más de 25 años atrás que autorizaba que las etiquetas de los alimentos indicaran una "asociación entre la fibra soluble de la avena integral y la reducción del riesgo de sufrir una enfermedad coronaria".