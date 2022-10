Tres deficiencias de vitaminas y minerales que podrían estropear tu entrenamiento

La vitamina D juega un papel importante en la salud y el bienestar general, pero solo se encuentra de forma natural en unos pocos alimentos. Varios alimentos como la leche, el jugo de naranja y algunos cereales de desayuno han sido fortificados con vitamina D para ayudar a incrementar su consumo. La cantidad de vitamina D presente en alimentos de origen animal como el pescado, los huevos y los productos lácteos dependen de la alimentación de los animales.

¿Otra manera de obtener vitamina D? La luz solar: tu piel absorbe la luz del sol y crea vitamina D en el cuerpo. De acuerdo al Institute of Medicine, la cantidad diaria recomendada de vitamina D para adultos de 19 a 70 años es de 600 UI por día (recordar que aplica para aquellas personas que no están embarazadas ni amamantando). Para contextualizar, la mitad de un filete de salmón del Atlántico criado en granja (178 gramos) contiene 936 UI, lo que lo convierte en una de las fuentes alimenticias más ricas en vitamina D. Y no tienes que preocuparte por comer más de la cantidad diaria recomendada algunos días. Los datos han demostrado que la mayoría de los estadounidenses no obtienen suficiente de esta vitamina.

Necesarios para una adecuada función inmunológica y huesos y músculos saludables, los niveles adecuados de vitamina D son fundamentales para realizar un entrenamiento sólido sin sentirte agotado. Sin mencionar que la vitamina ayuda también a impulsar tu recuperación en el entrenamiento.