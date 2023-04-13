Especialistas explican por qué hay que incluir ejercicios de movilidad de hombros en los calentamientos

La movilidad del hombro es "crucial", afirma Allison Brown, Ph.D., doctora en fisioterapia y profesora adjunta de fisioterapia en la Rutgers School of Health Professions. "La articulación del hombro está diseñada para ser móvil", explica.

Si practicas un deporte que requiere que dependas de tus hombros con frecuencia, como la natación, el vóleibol, el tenis o el béisbol, necesitas "mucha movilidad para colocar el brazo donde lo necesitas", prosigue Brown.

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Sin una buena movilidad de los hombros, el rendimiento puede ser inferior al esperado.

Sin embargo, la importancia de la movilidad de los hombros va más allá de permitir un mayor rendimiento: una falta de movilidad en estas articulaciones también aumenta el riesgo de lesiones, advierte Lee.

"En el caso de cualquier articulación del cuerpo, y en particular con el hombro, es importante mantener la amplitud de movimiento en funcionamiento porque no solo puedes causar o predisponerte a una lesión en esa zona, sino que, además, no tener una movilidad completa puede afectar a las articulaciones vecinas como el cuello y el codo".

No tener una buena movilidad en el hombro "es predisponerse también a sufrir desgarros del manguito rotador", afirma Brown. Ella también señala que el pinzamiento, que es la inflamación que se produce cuando un tendón roza el omóplato, puede ser otro problema para tomar en cuenta.