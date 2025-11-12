Diez entrenamientos de cardio fáciles de hacer en casa sin necesidad de equipo

Beau Burgau, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, y fundador de Grit Training, recomendó combinar los movimientos que se mencionan a continuación en un circuito de entrenamiento de intervalos de alta intensidad (high-intensity interval training, HIIT) para darles un valor real.

Calder afirmó que el HIIT es más eficiente con el tiempo que el cardio de estado estable. "Te permite quemar más calorías en un período más breve de tiempo", afirmó. "Esto es útil para las personas que no tienen tiempo para hacer entrenamientos más extensos o simplemente no los disfrutan. El entrenamiento de intervalos de alta intensidad también es excelente para aumentar la capacidad aeróbica, que es la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede recibir en un momento determinado. Esencialmente, es una medida de la eficiencia del cuerpo para usar oxígeno".

Pero tienes que asegurarte de hacer la cantidad adecuada de esfuerzo para cosechar los beneficios de estos movimientos. Sin embargo, puede ser complicado, por lo que Burgau recomendó usar una métrica llamada tasa de esfuerzo percibido (Rate of Perceived Exertion, RPE) para calcular qué tan duro trabajas. La RPE se mide en una escala del 1 al 10 (en la que 1 significa un esfuerzo mínimo y 10 significa el esfuerzo máximo), según Burgau.

"No solo es una de las maneras más efectivas de medir la intensidad del ejercicio, sino que no requiere ningún equipo y simplemente consiste en escuchar al cuerpo", afirmó. Asimismo, agregó que la "prueba de conversación" puede ser una forma excelente de indicar en qué punto estás de la escala.

"Si puedes sostener fácilmente una conversación, es probable que estés entre 1 y 3", afirmó Burgau. "Si todavía puedes hablar, pero necesitas detenerte para retomar el aliento, es probable que estés entre 3 y 5. Si te quedas sin aliento y ya no puedes hablar, es probable que estés entre 7 y 10".

Con base en tu nivel de condición física, Burgau recomendó seleccionar entre cinco y ocho de los siguientes movimientos, y completarlos consecutivamente durante 30 a 60 segundos cada uno. Una vez que hayas terminado todos los movimientos, descansa entre 30 y 60 segundos, y repítelos dos veces más para completar un total de tres rondas.

Ahora, estos son los 10 ejercicios de cardio que, según Burgau, puedes combinar en un entrenamiento.