Cómo aumentar la masa muscular

Una vez que conozcas tu rendimiento máximo con una repetición para cada ejercicio o grupo muscular principal, puedes elegir los ejercicios para armar tu plan para aumentar la masa muscular utilizando las indicaciones de la NASM como parte de tu entrenamiento. El número de ejercicios que elijas depende de tu nivel de condición física, pero la organización recomienda que los atletas que quieran aumentar su masa muscular intenten hacer de dos a cuatro ejercicios por parte del cuerpo.



Por ejemplo, si quieres aumentar la musculatura de la parte superior del cuerpo, puedes empezar haciendo 3 x 6 (tres series de seis repeticiones) de estos ejercicios:

Press de pecho

Fly de pecho

Flexión

Dorsales

Dominadas

Press de hombro

Elevación lateral

Este plan de entrenamiento cumple con las recomendaciones para aumentar el volumen de los músculos (hipertrofia) en el pecho, la espalda y los hombros. A medida que te fortalezcas, agrega primero repeticiones (hasta un máximo de doce) y luego, series (hasta un máximo de seis).



También es recomendable que decidas la frecuencia con la que quieres hacer tu entrenamiento. Los investigadores han establecido que el volumen total de entrenamiento es más importante que la frecuencia. El volumen de entrenamiento se refiere a la carga de trabajo combinada de tus series, repeticiones y nivel de intensidad o resistencia.



Pero aunque el volumen total de entrenamiento es importante, algunos estudios publicados sugieren que una mayor frecuencia de entrenamiento (tres o más veces por semana) puede tener una ligera ventaja cuando se busca la hipertrofia muscular.



El factor más importante al establecer el mejor programa de entrenamiento con pesas es establecer un tiempo de recuperación adecuado. Aumentar la masa muscular requiere que la tasa de degradación de proteínas musculares (MPB) sea menor que la tasa de síntesis de proteínas musculares (MPS).



La MPB se produce durante el entrenamiento cuando las fibras musculares se estresan y se dañan. Mientras que la síntesis de proteínas musculares se produce durante la recuperación. Durante esta fase, las fibras musculares se reconstruyen con la ayuda de los aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas. Sin un descanso adecuado, esta fase no puede desarrollarse eficazmente. Una dieta adecuada también es necesaria para optimizar esta fase.