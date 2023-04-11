El lavado a mano es una forma rápida, fácil y rentable de lavar todo tipo de prendas, incluyendo la ropa de entrenamiento, los bras deportivos, la ropa de diario y los accesorios.

Aunque el lavado a mano suele recomendarse en las instrucciones de cuidado de telas delicadas como la seda, la cachemira y la lana, puede ser beneficioso para muchos otros tipos de telas, incluidos el poliéster y el nylon. Como el lavado a mano es más suave que el lavado a máquina, puede ayudar a alargar la vida útil de tu ropa.

Por ejemplo, cuando lavas una prenda a mano, no tienes que preocuparte por los posibles enganches y desgarros que pueden producirse en una lavadora con agitador central. Además, el lavado a mano es una habilidad útil si no tienes acceso a una lavadora.

A continuación te explicamos cómo lavar eficazmente la ropa a mano en seis sencillos pasos.