Cómo lavar a mano la ropa

Cuidado de los productos

Lavar a mano la ropa puede mantenerla en perfectas condiciones. Descubre estos consejos para lavar a mano la ropa en el fregadero o la bañera.

Última actualización: 11 de abril de 2023
4 minutos de lectura
Cómo lavar a mano la ropa
Tiempo requerido
60 min.
Costo estimado
USD 5

Suministros

  • Detergente para ropa
  • Quitamanchas (opcional)

Herramientas

  • Fregadero o bañera
  • Tendedero

El lavado a mano es una forma rápida, fácil y rentable de lavar todo tipo de prendas, incluyendo la ropa de entrenamiento, los bras deportivos, la ropa de diario y los accesorios.

Aunque el lavado a mano suele recomendarse en las instrucciones de cuidado de telas delicadas como la seda, la cachemira y la lana, puede ser beneficioso para muchos otros tipos de telas, incluidos el poliéster y el nylon. Como el lavado a mano es más suave que el lavado a máquina, puede ayudar a alargar la vida útil de tu ropa.

Por ejemplo, cuando lavas una prenda a mano, no tienes que preocuparte por los posibles enganches y desgarros que pueden producirse en una lavadora con agitador central. Además, el lavado a mano es una habilidad útil si no tienes acceso a una lavadora.

A continuación te explicamos cómo lavar eficazmente la ropa a mano en seis sencillos pasos.

Cómo lavar a mano la ropa

  1. Lee las instrucciones de cuidado de la prenda para determinar la temperatura adecuada del agua. El agua caliente suele ser la más adecuada para eliminar el aceite y la suciedad de la ropa, pero puede ser demasiado dura con ciertos tipos de tela. En caso de duda (o si la ropa no tiene etiqueta), usa agua fría o tibia.
  2. Trata previamente las manchas con un quitamanchas casero o que hayas comprado en la tienda. Sumerge la ropa en la solución durante una hora como máximo.

    (Relacionado: Cómo quitar las manchas de las playeras blancas)
  3. Llena un fregadero limpio con agua a la temperatura adecuada. Si lavas una carga grande de ropa, puedes usar una bañera en su lugar.
  4. Agrega una cucharadita de detergente para ropa y agita el agua con las manos hasta que aparezca espuma. Puedes usar el mismo detergente que para el lavado a máquina, pero si lavas telas que requieren un cuidado especial, puedes elegir un detergente delicado, como el de lana.
  5. Sumerge la ropa y remuévela suavemente en el agua jabonosa. No es necesario fregar las prendas, ya que esto puede dañar el material. Deja la ropa en remojo hasta una hora, luego sácala y vacía el fregadero.
  6. Vuelve a llenar el fregadero con agua fría o tibia y sumerge las prendas para enjuagar la espuma. Agita las prendas hasta que queden libres de jabón. Es posible que tengas que vaciar el fregadero y repetir este paso hasta que el agua salga limpia.

Cómo lavar a mano la ropa

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    1. Llena el fregadero con agua.

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    2. Agrega detergente para ropa.

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    3. Sumerge la ropa, remuévela y déjala en remojo.

Cómo secar la ropa a mano

  1. Escurre el fregadero y presiona la prenda contra la pared del lavabo para eliminar el exceso de agua. Evita los movimientos bruscos como escurrir o apretar, ya que pueden dañar y estirar el material.
  2. Coloca una toalla plana en el suelo y pon la prenda encima. A continuación, enrolla la toalla, presionándola o pisándola para que absorba la humedad de la prenda. Cuando desenrolles la toalla, la prenda seguirá estando húmeda.
  3. Cuelga la ropa en un estante de secado o en un tendedero, idealmente en un lugar por donde corra suficiente aire. Es mejor colocar las prendas de color a la luz solar indirecta para evitar que se destiñan, pero la ropa blanca puede secarse al sol.
Cómo lavar a mano la ropa

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de ropa debo lavar a mano?

En general, se puede lavar cualquier prenda a mano. Algunas prendas, como las más delicadas, deben lavarse a mano de forma obligatoria. Por ejemplo, los suéteres de lana deben lavarse a mano, ya que pueden estirarse y deformarse en la lavadora. Otras telas que se benefician del lavado a mano son la seda, la cachemira y el encaje.

¿Debo lavar mi ropa a mano en el fregadero o en la bañera?

La decisión de lavar la ropa en el fregadero o en la bañera depende del tamaño de la prenda o de la cantidad de ropa. Los fregaderos pequeños son más eficientes de llenar, pero podrías tener el límite de lavar una prenda a la vez. Si estás lavando una prenda más grande o una carga de ropa, es posible que te convenga usar una bañera.

¿Qué detergente se debe usar para lavar a mano la ropa?

Puedes usar un detergente estándar para lavar a mano la ropa. Para las prendas delicadas, considera la posibilidad de usar un detergente para prendas delicadas.

Texto: Hannah Singleton

Publicado originalmente: 10 de noviembre de 2022

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