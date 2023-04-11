Cómo lavar a mano la ropa
Cuidado de los productos
Lavar a mano la ropa puede mantenerla en perfectas condiciones. Descubre estos consejos para lavar a mano la ropa en el fregadero o la bañera.
Suministros
- Detergente para ropa
- Quitamanchas (opcional)
Herramientas
- Fregadero o bañera
- Tendedero
El lavado a mano es una forma rápida, fácil y rentable de lavar todo tipo de prendas, incluyendo la ropa de entrenamiento, los bras deportivos, la ropa de diario y los accesorios.
Aunque el lavado a mano suele recomendarse en las instrucciones de cuidado de telas delicadas como la seda, la cachemira y la lana, puede ser beneficioso para muchos otros tipos de telas, incluidos el poliéster y el nylon. Como el lavado a mano es más suave que el lavado a máquina, puede ayudar a alargar la vida útil de tu ropa.
Por ejemplo, cuando lavas una prenda a mano, no tienes que preocuparte por los posibles enganches y desgarros que pueden producirse en una lavadora con agitador central. Además, el lavado a mano es una habilidad útil si no tienes acceso a una lavadora.
A continuación te explicamos cómo lavar eficazmente la ropa a mano en seis sencillos pasos.
Cómo lavar a mano la ropa
- Lee las instrucciones de cuidado de la prenda para determinar la temperatura adecuada del agua. El agua caliente suele ser la más adecuada para eliminar el aceite y la suciedad de la ropa, pero puede ser demasiado dura con ciertos tipos de tela. En caso de duda (o si la ropa no tiene etiqueta), usa agua fría o tibia.
- Trata previamente las manchas con un quitamanchas casero o que hayas comprado en la tienda. Sumerge la ropa en la solución durante una hora como máximo.
(Relacionado: Cómo quitar las manchas de las playeras blancas)
- Llena un fregadero limpio con agua a la temperatura adecuada. Si lavas una carga grande de ropa, puedes usar una bañera en su lugar.
- Agrega una cucharadita de detergente para ropa y agita el agua con las manos hasta que aparezca espuma. Puedes usar el mismo detergente que para el lavado a máquina, pero si lavas telas que requieren un cuidado especial, puedes elegir un detergente delicado, como el de lana.
- Sumerge la ropa y remuévela suavemente en el agua jabonosa. No es necesario fregar las prendas, ya que esto puede dañar el material. Deja la ropa en remojo hasta una hora, luego sácala y vacía el fregadero.
- Vuelve a llenar el fregadero con agua fría o tibia y sumerge las prendas para enjuagar la espuma. Agita las prendas hasta que queden libres de jabón. Es posible que tengas que vaciar el fregadero y repetir este paso hasta que el agua salga limpia.
Cómo secar la ropa a mano
- Escurre el fregadero y presiona la prenda contra la pared del lavabo para eliminar el exceso de agua. Evita los movimientos bruscos como escurrir o apretar, ya que pueden dañar y estirar el material.
- Coloca una toalla plana en el suelo y pon la prenda encima. A continuación, enrolla la toalla, presionándola o pisándola para que absorba la humedad de la prenda. Cuando desenrolles la toalla, la prenda seguirá estando húmeda.
- Cuelga la ropa en un estante de secado o en un tendedero, idealmente en un lugar por donde corra suficiente aire. Es mejor colocar las prendas de color a la luz solar indirecta para evitar que se destiñan, pero la ropa blanca puede secarse al sol.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ropa debo lavar a mano?
En general, se puede lavar cualquier prenda a mano. Algunas prendas, como las más delicadas, deben lavarse a mano de forma obligatoria. Por ejemplo, los suéteres de lana deben lavarse a mano, ya que pueden estirarse y deformarse en la lavadora. Otras telas que se benefician del lavado a mano son la seda, la cachemira y el encaje.
¿Debo lavar mi ropa a mano en el fregadero o en la bañera?
La decisión de lavar la ropa en el fregadero o en la bañera depende del tamaño de la prenda o de la cantidad de ropa. Los fregaderos pequeños son más eficientes de llenar, pero podrías tener el límite de lavar una prenda a la vez. Si estás lavando una prenda más grande o una carga de ropa, es posible que te convenga usar una bañera.
¿Qué detergente se debe usar para lavar a mano la ropa?
Puedes usar un detergente estándar para lavar a mano la ropa. Para las prendas delicadas, considera la posibilidad de usar un detergente para prendas delicadas.
Texto: Hannah Singleton