Cómo lavar la ropa blanca
Cuidado de los productos
Sigue estos consejos fáciles de limpieza para mantener la ropa blanca como nueva.
Suministros
- Detergente para ropa
- Blanqueador a base de oxígeno o bicarbonato de sodio
- Quitamanchas casero o comprado en la tienda (opcional)
Herramientas
- Lavadora
- Soga para la ropa
Las playeras blancas nuevas son prendas básicas para cualquier armario, pero pueden ser difíciles de mantener limpias. Los derrames, las manchas y el sudor pueden acumularse, lo que hace que pierdan ese look impecable.
Con un poco de cuidado, puedes devolverles a tus prendas blancas su brillo original. Spoiler: al contrario de la creencia popular, la lavandina tradicional puede no ser la mejor opción para recuperar los tonos blancos brillantes. Descubre estos cinco simples pasos para lavar la ropa blanca.
Cómo lavar la ropa blanca
1.Ordena la ropa para lavar.
Puede parecer tedioso, pero si quieres mantener los blancos brillantes, lo más simple que puedes hacer es lavar esas prendas por separado. Los tintes de las telas de color, como la mezclilla, a veces pueden desteñirse en el lavado, lo que puede descolorar las telas blancas.
Para ordenar la ropa para lavar, comienza separando la ropa blanca de todo lo demás. Luego, separa las prendas blancas delicadas, como la ropa deportiva o los artículos hechos con encaje o seda, del resto de las blancas.
Verifica las instrucciones de cuidado de las etiquetas para ver qué artículos se pueden lavar a máquina y sigue las recomendaciones con respecto a la temperatura y el ciclo de lavado. En caso de duda, usa agua fría y lava a mano cualquier ropa delicada.
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2.Trata previamente las manchas.
Antes de poner la ropa en la lavadora, trata las manchas más visibles, como las manchas de vino, las manchas de pasto y las manchas de las axilas.
Puedes comprar un producto quitamanchas (consejo: evita la lavandina) o crear tu propio preparado antimanchas usando dos partes de peróxido de hidrógeno, una parte de detergente para platos y una pizca de bicarbonato de sodio. Aplica la solución en las partes de la prenda que estén descoloradas y déjala remojar en la tela durante al menos una hora antes de lavar.
En caso de apuro, puedes usar un detergente líquido en lugar de un quitamanchas.
3.Usa un detergente adecuado.
Algunos detergentes son mejores que otros para lavar la ropa blanca. El tipo de detergente que necesitarás dependerá de si deseas usar blanqueadores químicos o naturales.
Muchos detergentes blanqueadores para ropa contienen lavandina. Este químico puede ser demasiado agresivo para algunas telas, ya que blanquea las prendas quitando el color. Es mejor usar estos productos solo en las telas que sean aptas para el uso de lavandina (nuevamente, verifica la etiqueta). Evita usar lavandina en lana, spandex, cuero u otros materiales delicados.
Como alternativa, prueba el blanqueador a base de oxígeno. Es seguro para usar con colores, porque ilumina los blancos sin eliminar los colores de tela. Puedes complementar el detergente para ropa estándar agregando una cucharada de blanqueador a base de oxígeno en polvo o líquido.
Como alternativa, puedes agregar media taza de bicarbonato de sodio al lavado en lugar de blanqueador a base de oxígeno.
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4.Selecciona la temperatura adecuada para el agua.
Para mantener los blancos brillantes, lava la ropa blanca a la temperatura más caliente que la prenda pueda soportar para eliminar la suciedad y la mugre. Para saber qué temperatura es adecuada para tu ropa, revisa las etiquetas.
En términos generales, el agua tibia (en combinación con el detergente) es efectiva para eliminar los aceites que causan manchas y decoloración, pero no es lo suficientemente caliente como para dañar las telas.
Cuando tengas todo listo para poner la ropa, evita sobrecargar la lavadora para garantizar que cada pieza de ropa se enjuague a fondo.
5.Seca la ropa blanca al sol.
La luz solar natural es excelente para secar la ropa blanca: los rayos UV actúan como un tipo de blanqueador natural. Cuando sea posible, cuelga la ropa blanca a la luz solar directa (no obstante, evita usar este método con colores, ya que el sol puede hacer que los colores brillantes se desvanezcan).
Si no puedes secar la ropa al sol, sécala en una máquina a la temperatura más baja. No uses mucho calor, ya que puede afirmar las manchas en la tela.
Texto: Hannah Singleton