Puede parecer tedioso, pero si quieres mantener los blancos brillantes, lo más simple que puedes hacer es lavar esas prendas por separado. Los tintes de las telas de color, como la mezclilla, a veces pueden desteñirse en el lavado, lo que puede descolorar las telas blancas.

Para ordenar la ropa para lavar, comienza separando la ropa blanca de todo lo demás. Luego, separa las prendas blancas delicadas, como la ropa deportiva o los artículos hechos con encaje o seda, del resto de las blancas.

Verifica las instrucciones de cuidado de las etiquetas para ver qué artículos se pueden lavar a máquina y sigue las recomendaciones con respecto a la temperatura y el ciclo de lavado. En caso de duda, usa agua fría y lava a mano cualquier ropa delicada.

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