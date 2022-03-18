Cómo lavar una mochila

Primero vacía la mochila y retira el exceso de polvo o restos a mano o con aspiradora.

Retira las manchas adheridas con un cepillo de dientes suave. Evita usar agua, puesto que esto puede dañar el cuero cuando no está mezclada con otros productos de limpieza.

Para otras manchas, combina el agua tibia con el detergente para platos. Unta suavemente la mezcla en el cuero con una toalla limpia. Limpia la mezcla de detergente con una toalla húmeda nueva y déjala secar.

Si la mancha tiene una base de aceite, es posible que necesites un desengrasante o almidón de maíz seco para comenzar, pero es posible que igual necesites la solución de limpieza con detergente para terminar el trabajo.

Una vez que esté limpia y seca, utiliza un acondicionador de cuero en el exterior o en las secciones de cuero de la mochila para restaurarlas.

Para mantener una mochila de cuero limpia, lo mejor es evitar ensuciarla en primer lugar. En la parte exterior de la mochila, usa una solución a prueba de agua para evitar que se dañe con el agua u otros elementos. En caso de que se ensucie, sigue estos pasos para limpiar tu mochila de cuero:

El cuero, y las mochilas confeccionadas con este material, a veces pueden acumular moho. Si esto sucede, la mochila tendrá un olor diferente y se verá descolorida. Para tratar el moho, límpiala primero con una toalla húmeda y luego haz una limpieza profunda con un limpiador de cuero.