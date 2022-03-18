La mejor manera de lavar una mochila, independientemente del material
Cuidado de los productos
La mochila que tanto te encanta se ensuciará con el tiempo. Aquí verás cómo lavar la mochila para que se siga viendo como nueva.
Suministros
- Detergente para ropa
- Quitamanchas
- Jabón para platos
- Almidón de maíz (opcional)
- Acondicionador de cuero (opcional)
- Jabón suave
Herramientas
- Trapo de tela o cepillo de dientes
- Aspiradora pequeña
- Bolsa de lavandería de malla o funda vieja de almohada
- Toalla
Si una mochila cumple su función, lo más probable es que se ensucie. No importa si tu mochila es la que usas para ir al gimnasio, a trabajar o al colegio, siempre está la posibilidad de que se manche o huela mal. Para mantener tu mochila limpia, es importante saber cómo lavarla adecuadamente teniendo en cuenta el material. Mira estos consejos para tener tu mochila favorita tan impoluta como al principio.
¿Cómo lavar mochilas de nylon?
- Vacíala completamente y retira los accesorios o bolsillos. También puedes lavar esos elementos, pero es mejor hacerlo por separado.
- Abre todos los cierres.
- Voltea tu mochila al revés y usa la aspiradora para retirar el polvo o los restos.
- Trata las manchas primero utilizando un trapo de tela o cepillo para aplicar detergente sin lavandina o quitamanchas en el lugar. Deja actuar el líquido durante unos 30 minutos antes de cepillar suavemente. Enjuaga la zona tratada con agua fría antes de colocar la mochila en la máquina de lavar.
- Coloca la mochila en una bolsa de lavandería grande de malla o en una funda vieja de almohada cuando esté lista para lavarla. Todos los accesorios pueden ir en una bolsa de malla por separado.
- Lávala en el ciclo suave con una poca cantidad de detergente sin lavandina. Asegúrate de usar agua fría.
- Cuélgala para secar o ponla en la secadora utilizando un ciclo de secado por aire sin calor.
¿Cómo lavar una mochila de lona?
¿Cómo limpiar una mochila de cuero?
- Primero vacía la mochila y retira el exceso de polvo o restos a mano o con aspiradora.
- Retira las manchas adheridas con un cepillo de dientes suave. Evita usar agua, puesto que esto puede dañar el cuero cuando no está mezclada con otros productos de limpieza.
- Para otras manchas, combina el agua tibia con el detergente para platos. Unta suavemente la mezcla en el cuero con una toalla limpia. Limpia la mezcla de detergente con una toalla húmeda nueva y déjala secar.
- Si la mancha tiene una base de aceite, es posible que necesites un desengrasante o almidón de maíz seco para comenzar, pero es posible que igual necesites la solución de limpieza con detergente para terminar el trabajo.
- Una vez que esté limpia y seca, utiliza un acondicionador de cuero en el exterior o en las secciones de cuero de la mochila para restaurarlas.
El cuero, y las mochilas confeccionadas con este material, a veces pueden acumular moho. Si esto sucede, la mochila tendrá un olor diferente y se verá descolorida. Para tratar el moho, límpiala primero con una toalla húmeda y luego haz una limpieza profunda con un limpiador de cuero.
¿Cómo lavar una mochila de poliéster?
Consejos para lavar una mochila a mano
Para lavar a mano, necesitarás una esponja o cepillo de dientes y jabón suave. Primero, asegúrate de vaciar todos los bolsillos. Luego, combina agua tibia y jabón. Enjuaga toda la mochila o utiliza una esponja para humedecer las zonas específicas. Verifica nuevamente las instrucciones de cuidado para saber si la mochila puede sumergirse por completo en agua o si solo puede limpiarse por zonas.
Una vez que la mochila esté húmeda y con jabón, utiliza la esponja o el cepillo en las zonas más difíciles. Una vez que termines, sécala al aire libre bajo la luz solar indirecta (con todos los compartimentos abiertos) para que se seque lo más rápido posible.
Preguntas más frecuentes
¿Qué puedo hacer si la mochila sigue oliendo mal después de haberla limpiado?
Si sientes olor incluso después de haberla lavado, mezcla vinagre blanco y agua para eliminar el olor.
Rellena un envase con atomizador con partes iguales de agua y vinagre. Rocía la mochila y luego déjala secar completamente. A medida que la mezcla se evapora, el olor también irá desapareciendo. Para deshacerte del olor residual del vinagre, limpia la mochila en la máquina de lavar o a mano con el método mencionado anteriormente.
¿Los cierres de las mochilas deben limpiarse?
Sí, pero no siempre. Los cierres solo requieren una limpieza ocasional. Lava los cierres suavemente con un poco de jabón y agua tibia para retirar la suciedad. Asegúrate de que la presión sea suave y ligera, puesto que, si es más intensa, puede retirar el recubrimiento resistente al agua.