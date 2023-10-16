Cómo limpiar los pants de béisbol en 6 sencillos pasos

Cómo limpiar los pants de béisbol
Cuidado de los productos
Sigue estas instrucciones sencillas para lavar los pants de béisbol, que incluyen consejos para que no se manchen y que luzcan como nuevos.
Suministros
- Quitamanchas a base de enzimas
- Jabón líquido para platos
- Detergente para ropa específico para uniformes deportivos
Herramientas
- Cepillo para ropa o cepillo de dientes limpio de repuesto
Unos pants de béisbol nuevos no se mantienen impecables o de color blanco por mucho tiempo. Después de que los jugadores se deslizan al home o se lanzan para atrapar la pelota, sus pants de béisbol de color blanco llevarán la prueba de que lo dieron todo al jugar, a menudo acumulando manchas de pasto, tierra, sudor y más.
Cuando termina un partido, la siguiente tarea es limpiar esos pants de béisbol para que se sigan viendo brillantes en cada entrada. A continuación, descubre 6 pasos sencillos para limpiar los pants de béisbol en casa, que incluyen consejos para eliminar las manchas más difíciles.
Consejo: Para obtener mejores resultados (y esforzarse menos), lava los pants de béisbol tan pronto como sea posible. Cuanto más se asiente el sudor y las manchas, más difíciles son de limpiar.
Cómo limpiar los pants de béisbol
1.Trata previamente las manchas antes de lavarlos
En general, usar un quitamanchas es la manera más sencilla de tratar previamente una mancha en un par de pants de béisbol. Comienza por probar el quitamanchas en un área oculta y pequeña (como el interior de los pants) para asegurarte de que no cause decoloración.
No todas las manchas en los pants de béisbol se deben tratar de la misma manera. Por ejemplo, las manchas de pasto se deben tratar diferente a las manchas de tierra.
- Para las manchas de pasto: usa un quitamanchas, solo revisa la etiqueta para asegurarte de que es una solución a base de enzimas. Si lo que quieres eliminar es una mancha a base de proteína (como el pasto), los productos más efectivos que puedes usar son los detergentes o quitamanchas a base de enzimas. Esto se debe a que estos productos contienen proteínas naturales que descomponen las manchas a base de proteína.
(Contenido relacionado: Cómo quitar las manchas de pasto del calzado)
- Para las manchas de tierra: los productos de limpieza que contienen agentes humectantes, como el jabón líquido para platos, el detergente para ropa o los quitamanchas en aerosol, normalmente cumplen su cometido con las manchas de tierra. ¿Por qué? Los agentes humectantes permiten que el agua penetre mejor el material que intentas limpiar.
Aplica la solución sobre la mancha y asegúrate de que esté completamente cubierta. Luego, remoja la prenda en agua tibia por hasta una hora (el agua no debería calentarse a más de 38 °C).
Muchos pants de béisbol Nike está confeccionados de 100% poliéster y se pueden remojar, pero es mejor evitar esta práctica con las prendas que tengan spandex o materiales similares. Revisa la etiqueta para asegurarte.
Después de remojar los pants, restriega la mancha con un cepillo de dientes limpio de repuesto o con un cepillo para ropa para ayudar a soltar las partículas de tierra. Luego, lava los pants de béisbol siguiendo los pasos a continuación.
(Contenido relacionado: Cómo quitar las manchas de las playeras de color blanco)
- Para las manchas de pasto: usa un quitamanchas, solo revisa la etiqueta para asegurarte de que es una solución a base de enzimas. Si lo que quieres eliminar es una mancha a base de proteína (como el pasto), los productos más efectivos que puedes usar son los detergentes o quitamanchas a base de enzimas. Esto se debe a que estos productos contienen proteínas naturales que descomponen las manchas a base de proteína.
2.Prepara los pants de béisbol para lavarlos
Retira los cinturones, las almohadillas y cualquier otro accesorio de los pants de béisbol y lava esos artículos por separado. Si tus pants son color blanco, evita lavarlos con prendas de color, ya que pueden desteñir.
Finalmente, asegúrate de que todos los cierres estén cerrados antes de lavarlos.
3.Configura los ajustes de la lavadora
- La temperatura del agua: puedes usar agua tibia o caliente, siempre y cuando la temperatura del agua no exceda los 60 °C. Revisa las especificaciones del fabricante de tu lavadora si no sabes bien cómo configurar la temperatura. Cuando tengas dudas, elige el ajuste de agua tibia.
(Nota: El agua que está muy caliente puede causar que la prenda se encoja o acelerar la pérdida de color).
- El nivel de suciedad: es mejor usar un ciclo de lavado que pueda limpiar los pants de béisbol manchados, como la opción "muy sucia".
- El tamaño de la carga: incluso si lavas los pants de béisbol solos, considera configurar la lavadora en la opción de carga "mediana" o "grande" para obtener mejores resultados, debido a que más agua garantizará una limpieza y enjuagues más profundos de los pants.
- La temperatura del agua: puedes usar agua tibia o caliente, siempre y cuando la temperatura del agua no exceda los 60 °C. Revisa las especificaciones del fabricante de tu lavadora si no sabes bien cómo configurar la temperatura. Cuando tengas dudas, elige el ajuste de agua tibia.
4.Usa un detergente para ropa específico para uniformes deportivos
Para obtener mejores resultados, elige un detergente con un índice alcalino inferior a siete. Aunque muchos detergentes de ropa estándar contienen un índice alcalino superior a siete, los índices alcalinos elevados pueden acelerar la pérdida de color y causar que los pants de béisbol de color blanco se pongan amarillentos.
Para encontrar un detergente con un índice alcalino inferior, busca detergentes que estén hechos específicamente para el cuidado de uniformes deportivos.
Consejo: Evita usar suavizante para ropa en prendas que cuenten con materiales Nike Dri-FIT, ya que puede reducir las propiedades absorbentes de humedad de la tela.
5.Revisa si quedaron manchas
Después de lavar los pants de béisbol, revisa si quedaron manchas antes de ponerlos a secar. Las manchas secas pueden adherirse a la tela y ser más difíciles de eliminar. Si la tela todavía muestra manchas después del lavado, repite el proceso antes de poner a secar los pants de béisbol.
6.Cuélgalos para que se sequen
Usa un gancho que no se oxide, de madera o de plástico, para colgar los pants para que se sequen. Deja que se sequen completamente antes de guardarlos.
Si tienes prisa y necesitas secarlos en la secadora, usa la temperatura más baja o la opción "solo aire". Asegúrate de no sobrecargar la secadora: si hay más espacio para que el aire circule, los pants se secarán de manera más efectiva.
Consejo: Es mejor guardar los pants de béisbol en un lugar seco y fresco, lejos de la luz del sol y la luz fluorescente. La exposición a la luz puede causar que las telas de nylon de color blanco se pongan amarillentas. Si eliges guardar los pants de béisbol en una caja de cartón fuera de la temporada, asegúrate de agregar un forro para prevenir la migración de color de la caja de cartón.
Preguntas frecuentes
¿Cómo logro que los pants de béisbol vuelvan a ser blancos?
Para limpiar los pants de béisbol de color blanco, usa blanqueador oxigenado y sigue las instrucciones de la etiqueta. Evita usar un blanqueador con cloro en los pants de béisbol, ya que pueden dañar su material.
¿Cómo elimino la tierra roja de los pants de béisbol de color blanco?
Para eliminar la tierra roja de los pants de béisbol, trata previamente la mancha con jabón para platos, detergente o quitamanchas. Aplícalo en el área, remoja la prenda en agua tibia y luego restriega con un cepillo para ropa para ayudar a levantar las partículas de tierra.
Luego, lava los pants de béisbol en la lavadora usando agua tibia o caliente, con un detergente específico para uniformes deportivos y en el ciclo "muy sucio". Asegúrate de que todas las manchas se hayan eliminado antes de colgar los pants para que se sequen.
¿Puedo meter los pants de béisbol en la lavadora?
Los pants de béisbol Nike pueden meterse en la lavadora. Configura la lavadora para llenarla con agua tibia o caliente (que no exceda los 60 °C) y selecciona el tamaño de carga "mediana" o "grande" para obtener mejores resultados. Usa un detergente para ropa hecho específicamente para uniformes deportivos y lava en la opción "muy sucia".
¿Los pants de béisbol se pueden meter en la secadora?
Es mejor colgar los pants de béisbol para que se sequen en un gancho que no se oxide, de madera o de plástico. Si no tienes tiempo para colgarlos a secar y necesitas meterlos en la secadora, usa la temperatura más baja o la opción "solo aire".
Texto: Jessica Murri