Cómo limpiar los pants de béisbol en 6 sencillos pasos

Unos pants de béisbol nuevos no se mantienen impecables o de color blanco por mucho tiempo. Después de que los jugadores se deslizan al home o se lanzan para atrapar la pelota, sus pants de béisbol de color blanco llevarán la prueba de que lo dieron todo al jugar, a menudo acumulando manchas de pasto, tierra, sudor y más.

Cuando termina un partido, la siguiente tarea es limpiar esos pants de béisbol para que se sigan viendo brillantes en cada entrada. A continuación, descubre 6 pasos sencillos para limpiar los pants de béisbol en casa, que incluyen consejos para eliminar las manchas más difíciles.

Consejo: Para obtener mejores resultados (y esforzarse menos), lava los pants de béisbol tan pronto como sea posible. Cuanto más se asiente el sudor y las manchas, más difíciles son de limpiar.