Cómo reparar un cierre

Si cuando vas a subir el cierre de una chamarra descubres que está trabado, o peor, que tiene un agujero, no te estreses. Claro, un cierre roto es frustrante, pero no debería ser motivo de alarma. Con las herramientas adecuadas y un poco de conocimiento, puedes arreglar un cierre roto en casa.

Para arreglar un cierre, ayuda primero saber cómo funciona un cierre. Estos son los principales componentes:

El deslizador es el mecanismo que se mueve a lo largo de los dientes del cierre y los engancha.

es el mecanismo que se mueve a lo largo de los dientes del cierre y los engancha. La presilla es el accesorio colgante que usas para mover el cierre hacia arriba y hacia abajo.

es el accesorio colgante que usas para mover el cierre hacia arriba y hacia abajo. Los dientes son los pasadores de plástico o metal a lo largo del cierre que lo sujetan.

son los pasadores de plástico o metal a lo largo del cierre que lo sujetan. El tope superior y el tope inferior son las piezas de plástico o metal en la parte superior e inferior del cierre que evitan que el deslizador se pase de los extremos del cierre.

Algunos cierres tienen un mecanismo más complejo para el tope inferior, que implica una caja de retención en un lado y un pin de inserción en el otro. Este estilo es más complejo que el diseño estándar de tope inferior, por lo que es mejor no quitar estas piezas para reparar el cierre (sin embargo, puedes quitar los topes superiores para acceder a los componentes rotos).

Aquí te revelamos algunos trucos comunes para arreglar un cierre roto.