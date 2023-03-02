El mejor equipo Nike para practicar fútbol

Busca una manga de entrenamiento Nike con la que cubrir los brazos y las piernas, y obtén también mangas de contacto para proteger rodillas, antebrazos, codos, espinillas y bíceps.

Estos modelos, suaves y elásticos, están diseñados para mantenerse en su sitio, por lo que no resbalan ni causan roces. Además, están hechos con tecnología Nike Dri-FIT para absorber el sudor de la piel. La tela resistente a la abrasión protege la piel durante las caídas, al tiempo que la protección UVA y UVB evita las quemaduras solares.

Algunas mangas de entrenamiento incluyen espuma suave en áreas estratégicas, como los antebrazos o las rodillas, para añadir un extra de protección durante una tacleada o una caída. El acolchado es flexible y te permite moverte con total libertad.

Otra de sus ventajas es que cuentan con una superficie más adherente que el antebrazo (sobre todo cuando sudas) para que puedas agarrar firmemente el balón contra ti, justo donde debe estar.