El mejor equipo Nike para practicar fútbol

El mejor equipo Nike para los entrenamientos de fútbol americano que puedes comprar ya mismo
Guía de compra
Llena la mochila con el mejor equipo de fútbol americano Nike y prepárate para rendir al máximo en cada entrenamiento.
Antes de saltar al campo y ponerte a practicar, asegúrate de tener contigo nuestro mejor equipo de entrenamiento. Por ejemplo, con los guantes adecuados podrás agarrar mejor el balón, con un buen calzado evitarás resbalar en el campo y con unas buenas hombreras protegerás el cuerpo en todo momento, tanto al hacer placajes como al recibirlos.
Esta guía te ayudará a encontrar el mejor equipo de fútbol americano para entrenar, en tallas para niños y adultos.
El mejor equipo de Nike para los entrenamientos de fútbol americano
1. Para amortiguar el contacto: ropa interior deportiva acolchada Nike
Añade una ropa interior deportiva acolchada Nike Pro debajo de las hombreras y los pants para amortiguar los golpes durante los placajes. Esta ropa interior deportiva inferior y superior para adultos y niños cuenta con acolchado de espuma Nike HyperStrong en las caderas, muslos, hombros y costillas para añadir una capa extra de amortiguación en las partes más expuestas.
Además de ser ligera y transpirable, la ropa interior deportiva de compresión incluye tecnología Nike Dri-FIT con absorción de la humedad para mantener la comodidad y la transpirabilidad durante todo el entrenamiento.
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2. Para aumentar el agarre: guantes de fútbol americano Nike
Los guantes de fútbol americano Nike con tecnología Magnigrip son imprescindibles para todos los defensas, receptores y corredores que quieran atrapar balones imposibles y no perderlos durante las tacleadas más duras. Estos guantes ajustables son elásticos y cuentan con una palma adherente para ayudar en las recepciones con una sola mano.
Si juegas en una posición defensiva, busca un par de guantes de fútbol americano Nike con acolchado. Las palmas y dedos adherentes te ayudan a no perder el balón mientras te abalanzas sobre la línea ofensiva o derribas al jugador que lleva el balón. El acolchado de los dedos y el dorso de la mano protegen contra posibles golpes.
3. Para adherirse al pasto sintético (turf) y el campo: calzado de fútbol americano Nike
El calzado de fútbol americano Nike está hecho para resistir los rigores del campo y sobrevivir a múltiples sesiones de entrenamiento.
Las partes de arriba cuentan con elementos moldeados para reforzar el talón y un revestimiento NikeSkin para proporcionar un ajuste cómodo y sencillo. Este calzado combina durabilidad y ligereza en un equilibrio perfecto para ayudarte a avanzar de lado a lado y deslizarte ágilmente entre los conos durante los ejercicios.
Los tachones de la suela anclan los pies al terreno de juego. El calzado de fútbol americano Nike tiene un patrón de tacos amplio para aportar estabilidad y tracción cuando el campo está mojado. Además, debajo del dedo gordo hay un taco especial que proporciona una base estable para tomar impulso, ya sea para quitarte de encima a un defensa o para correr hacia el mariscal de campo.
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4. Para protegerte contra golpes y moretones: mangas de fútbol americano para brazos y piernas
Busca una manga de entrenamiento Nike con la que cubrir los brazos y las piernas, y obtén también mangas de contacto para proteger rodillas, antebrazos, codos, espinillas y bíceps.
Estos modelos, suaves y elásticos, están diseñados para mantenerse en su sitio, por lo que no resbalan ni causan roces. Además, están hechos con tecnología Nike Dri-FIT para absorber el sudor de la piel. La tela resistente a la abrasión protege la piel durante las caídas, al tiempo que la protección UVA y UVB evita las quemaduras solares.
Algunas mangas de entrenamiento incluyen espuma suave en áreas estratégicas, como los antebrazos o las rodillas, para añadir un extra de protección durante una tacleada o una caída. El acolchado es flexible y te permite moverte con total libertad.
Otra de sus ventajas es que cuentan con una superficie más adherente que el antebrazo (sobre todo cuando sudas) para que puedas agarrar firmemente el balón contra ti, justo donde debe estar.
5. Para mantener la hidratación: botellas de agua Nike
Deshidratarse reduce el rendimiento de los atletas durante los ejercicios de alta intensidad. Para sacar el máximo provecho de cada entrenamiento en el campo, procura mantener el cuerpo hidratado.
Las botellas de agua Nike están hechas de plástico y goma muy duraderos, lo que significa que resistirán toda la temporada por muchas veces que las lances. Muchos modelos cuentan con un sistema de apertura especial para evitar que la suciedad del campo contamine el agua. Tienes opciones de 710 ml y 1,9 l.
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6. Para practicar lanzamientos: balones de fútbol americano Nike
Los balones de fútbol americano Nike están hechos para resistir las condiciones meteorológicas más adversas. La superficie texturizada y adherente es fácil de agarrar y hacer girar en el aire incluso cuando llueve y hace frío.
Elige un balón de goma duradero con el que puedas jugar en un estacionamiento sin preocuparte por rayar los autos. O escoge un balón de cuero sintético premium con una raya cosida en el medio para sentir la emoción de cada partido.
Los balones de fútbol americano Nike pueden ser del tamaño oficial o más pequeños (para poder practicar sobre la marcha).
7. Para llevar todo tu equipo: bolsas de fútbol americano Nike
Para los entrenamientos de fútbol americano hay que equiparse bien (y mucho). Organízate mejor con una maleta de entrenamiento Nike superespaciosa. El compartimento principal es lo suficientemente grande como para guardar un casco, un jersey, un par de calzado y mucho más. Por otra parte, los bolsillos interiores con cierre te permiten guardar los guantes y el protector bucal en un espacio aparte.
Puedes llevarla en la mano, al hombro o a la espalda. Las maletas de entrenamiento Nike vienen en diversos tamaños, el más grande de 120 litros.
Texto: Greg Presto