Cómo limpiar los guantes de fútbol americano
Cuidado de los productos
Pasto, lodo y sudor: los guantes de fútbol americano se llenan de todo. Usa estos consejos para renovar un par de guantes de fútbol americano para el próximo partido.
Suministros
- Jabón o detergente suave
- Bicarbonato de sodio (opcional)
Herramientas
- Paño de limpieza (opcional)
Los guantes de fútbol americano son una prenda versátil de equipo para cualquier jugador. Protegen las manos durante los tackleos y brindan agarre cuando lanzas o atrapas el balón. Pero después de días de práctica, se pueden ensuciar con manchas de pasto, sudor y mugre.
Al igual que un uniforme de fútbol americano, es importante limpiar los guantes regularmente para extender su vida útil y mantenerlos como nuevos. Sin embargo, debido a su material con agarre que ayuda a atrapar el balón, no deberían lavarse en la lavadora. Lavarlos a mano es la opción más delicada y más segura. Lee a continuación sobre cómo limpiar los guantes de fútbol americano sin perder el agarre.
(Contenido relacionado: Los mejores guantes de fútbol americano Nike para esta temporada)
Cómo limpiar los guantes de fútbol americano
1.Revisa las instrucciones de limpieza de los guantes
Antes de lavar los guantes de fútbol americano, revisa la etiqueta con las instrucciones de limpieza del fabricante. Muchas marcas aconsejarán lavar a mano los guantes, ya que las palmas están forradas con cuero o una mezcla de silicona y poliéster pegajoso que puede perder el agarre con el lavado agresivo.
Algunos guantes pueden lavarse en la lavadora, pero si tienes dudas, mejor lávalos a mano. La etiqueta también podría especificar la temperatura ideal para lavarlos. Si no la indica, usa agua fría o tibia.
Si tienes un par de guantes de fútbol americano Nike, lávalos a mano siguiendo estos pasos.
2.Elimina el exceso de suciedad
Antes de lavar los guantes, sacude el exceso de suciedad en el lavabo o límpialos con un paño húmedo.
3.Llena una palangana con una solución de lavado suave
Luego, prepara una solución de lavado para los guantes. Llena el lavabo o la palangana con agua fría o tibia (o la temperatura indicada en las instrucciones del fabricante). Después, agrega una cucharada de detergente o jabón suave y revuélvela en el agua para que se distribuya uniformemente.
4.Sumerge los guantes y friega suavemente
Sumerge por completo los guantes en la palangana y déjalos en remojo por unos minutos. Luego, friega suavemente con los dedos la palma y la parte posterior de los guantes. Ten cuidado con los materiales sensibles o las características de los guantes, como la correa de la muñeca.
5.Enjuaga el jabón
Saca los guantes del lavabo o la palangana, vacíalo y vuelve a llenarlo con agua limpia y fría. Enjuaga los guantes hasta que elimines toda la espuma del jabón. O puedes enjuagar los guantes bajo el agua fría hasta que esta salga limpia.
6.Seca al aire
Exprime suavemente el exceso de agua y tiende los guantes para secarlos al aire. Nunca uses la secadora con los guantes de fútbol americano, ya que el calor podría dañar la tela y reducir el agarre.
Cómo limpiar los guantes de fútbol americano con mal olor
Si intentaste los pasos anteriores y tus guantes todavía tienen un mal olor, haz este paso adicional para reducir el olor.
Sumérgelos en una solución de bicarbonato de sodio
Llena la palangana con agua tibia y agrega media taza de bicarbonato de sodio. Revuelve el agua hasta que el bicarbonato de sodio se disuelva por completo. Luego, sumerge los guantes de fútbol americano y déjalos en remojo durante una hora. Enjuaga los guantes con agua fría para eliminar la solución.
Este truco también puede aumentar el brillo de los guantes de fútbol americano blancos si se han percudido por la suciedad u otras manchas.
(Contenido relacionado: El mejor equipo Nike para los entrenamientos de fútbol americano que puedes comprar ahora)
Preguntas frecuentes
¿Está bien lavar los guantes de fútbol americano en la lavadora?
Siempre se recomienda lavar a mano los guantes de fútbol americano Nike. El movimiento brusco de la lavadora podría dañar la tela, en especial la palma de poliéster o cuero con agarre.
Si decides lavar los guantes en la lavadora, elige agua fría y un ciclo de lavado delicado. Puedes protegerlos más si los pones al revés dentro de una bolsa de malla o una funda de almohada antes de meterlos a la lavadora.
¿Los guantes de fútbol americano se pueden meter en la secadora?
No uses la secadora con los guantes de fútbol americano, ya que el calor podría dañar la tela y reducir el agarre. Mejor sécalos al aire.
¿Con qué frecuencia deben lavarse los guantes de fútbol americano?
Lavarlos en exceso puede reducir la vida útil de los guantes y causar que la tela se desgaste rápidamente. Solo lava los guantes de fútbol americano cuando sea necesario, cuando estén sucios o sudados. Intenta lavarlos una vez por semana o menos si es posible.
Para mantener los guantes como nuevos por más tiempo, déjalos secar al aire después de usarlos en lugar de guardarlos en la bolsa de gimnasio.
Texto: Hannah Singleton