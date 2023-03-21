Los guantes de fútbol americano son una prenda versátil de equipo para cualquier jugador. Protegen las manos durante los tackleos y brindan agarre cuando lanzas o atrapas el balón. Pero después de días de práctica, se pueden ensuciar con manchas de pasto, sudor y mugre.

Al igual que un uniforme de fútbol americano, es importante limpiar los guantes regularmente para extender su vida útil y mantenerlos como nuevos. Sin embargo, debido a su material con agarre que ayuda a atrapar el balón, no deberían lavarse en la lavadora. Lavarlos a mano es la opción más delicada y más segura. Lee a continuación sobre cómo limpiar los guantes de fútbol americano sin perder el agarre.

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