Cómo deshacerse del olor a sudor en la ropa de entrenamiento
¿Te gusta entrenar hasta sudar, pero detestas el olor persistente a ropa de gimnasio sudada? Prueba estos cinco consejos para tener un equipo sin malos olores.
Suministros
- Vinagre blanco
- Bicarbonato de sodio
- Detergente para ropa
Herramientas
- Contenedor de un galón
Una sesión exigente que te haga sudar suele ser gratificante, pero el olor persistente en la ropa de entrenamiento (incluso después de lavarla) puede ser desafiante a la hora de prepararse para asistir de nuevo al gimnasio.
La ropa de gimnasio absorbe el sudor durante un entrenamiento. Algunos tipos de tela, como el algodón, tienden a retener la humedad. Otros materiales, como la tela de poliéster que contiene la ropa Nike Dri-FIT, ayudan a dispersar la humedad por la superficie de la tela para que se evapore más rápido, lo que mantiene la piel fresca y seca.
Independientemente del material del que esté hecha tu ropa de entrenamiento, es posible que permanezcan los olores a sudor obstinados, incluso después de una lavada a máquina. Echa una mirada a estos cinco consejos para eliminar el mal olor corporal de la ropa de entrenamiento.
Cómo deshacerse del olor a sudor en la ropa de entrenamiento
1.Seca la ropa de gimnasio antes de lavarla
Incluso si la ropa de entrenamiento está hecha de poliéster de secado rápido o materiales de alto rendimiento que absorben la humedad del cuerpo, es posible que no se seque por completo si la arrojas a la canasta o la dejas en el fondo de la bolsa de gimnasio.
Las bacterias que causan el mal olor prosperan en los entornos húmedos, así que colgar el equipo de entrenamiento puede ayudar a mitigar el crecimiento bacteriano y, por lo tanto, reducir la oportunidad de que los olores se absorban.
2.Remoja la ropa en vinagre y bicarbonato de sodio
Un método eficaz para luchar contra los malos olores consiste en combinar dos productos básicos domésticos: el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio. El vinagre blanco es un desodorizante natural y el bicarbonato de sodio tiene propiedades alcalinas, por lo que ambos ayudan a desodorizar y desinfectar la ropa.
Antes de arrojar la ropa de entrenamiento a la lavadora, llena un contenedor grande del tamaño de un galón (o incluso el lavabo) con agua fría. Luego, agrega una taza de vinagre blanco y una taza de bicarbonato de sodio. Sumerge la ropa de entrenamiento sudorosa y remójala durante al menos 30 minutos antes de ponerla a lavar. Puedes meterla directamente a la lavadora, sin necesidad de secarla primero.
Si no tienes tiempo para remojarla con vinagre y bicarbonato de sodio, agrega una taza de vinagre blanco directamente a la lavadora con el detergente y la ropa. No te preocupes por que el olor a vinagre permanezca en la ropa, ya que se quita en la lavadora.
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3.No te excedas con el detergente para ropa
Agregar más detergente no produce necesariamente un mejor resultado. De hecho, el detergente puede ser contraproducente si se usa en exceso. Los detergentes para ropa y los productos de refuerzo pueden dejar un residuo en la ropa de entrenamiento que atrapa los malos olores. Usa la cantidad recomendada de detergente, pero evita agregar más de la cuenta.
4.Omite el suavizante de telas.
Al igual que el detergente, los suavizantes de telas pueden dejar una capa que tal vez atrape más las bacterias y los olores no deseados con el paso del tiempo. Si bien los suavizantes de telas pueden servir para que algunas prendas se sientan suaves y huelan frescas, es mejor que evites usarlos cuando laves la ropa de entrenamiento.
Consejo: La temperatura muy alta puede dañar las fibras en las telas de alto rendimiento. Es mejor lavar la ropa de entrenamiento con agua fría en un ciclo suave. De este modo, la ropa de entrenamiento no se encoge ni pierde su forma. Cuando sea posible, deja secar la ropa de entrenamiento al aire. Si necesitas usar la secadora, opta por una configuración de secado en frío o a baja temperatura.
5.Pon la ropa al revés y lávala con telas similares
Para maximizar la eficacia de la lavadora, pon la ropa de entrenamiento al revés antes de lavarla. Las bacterias que causan los malos olores tienden a acumularse más dentro de la ropa, por lo que si la lavas al revés se limpia mejor.
Aunque lavar toallas, sudaderas con gorro y jeans juntos pueda parecer práctico, es mejor evitar lavar la ropa de gimnasio con los materiales similares al tejido Fleece. Esto puede ocasionar que se peguen hebras al equipo de entrenamiento y, con el paso del tiempo, que se formen motas. Las telas densas, como el denim, y todo lo que tenga botones o cierres también se deberían lavar por separado para evitar dañar las telas delicadas o la ropa atlética.
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Redacción: Claire Tak