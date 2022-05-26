Una sesión exigente que te haga sudar suele ser gratificante, pero el olor persistente en la ropa de entrenamiento (incluso después de lavarla) puede ser desafiante a la hora de prepararse para asistir de nuevo al gimnasio.

La ropa de gimnasio absorbe el sudor durante un entrenamiento. Algunos tipos de tela, como el algodón, tienden a retener la humedad. Otros materiales, como la tela de poliéster que contiene la ropa Nike Dri-FIT, ayudan a dispersar la humedad por la superficie de la tela para que se evapore más rápido, lo que mantiene la piel fresca y seca.

Independientemente del material del que esté hecha tu ropa de entrenamiento, es posible que permanezcan los olores a sudor obstinados, incluso después de una lavada a máquina. Echa una mirada a estos cinco consejos para eliminar el mal olor corporal de la ropa de entrenamiento.