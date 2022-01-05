Cómo lavar y cuidar un bra deportivo
Cuidado de los productos
Sigue estos cinco pasos sencillos para eliminar grasas, sudores y olores desagradables de tu bra deportivo y extenderle la vida útil.
Suministros
- Champú o jabón para lavar ropa
- Mejorador de tela
- Agua fría
Herramientas
- Pequeña tina o fregadero
- Bolsa de lencería o ropa
- Lavadora (opcional)
Cinco pasos para lavar y cuidar un bra deportivo de la manera correcta
Tu bra deportivo te proporciona la sujeción necesaria para que puedas correr, brincar y saltar sin distracciones.Pero a medida que superas tus metas de condición física, después de cada entrenamiento, tu bra deportivo quedará transpirado y necesitará un buen lavado.
Tal como sucede con cualquier otra ropa deportiva para el máximo rendimiento, el bra requiere un cuidado especial.Si quieres que siga brindando la misma sujeción y soporte del primer día, debes aprender a lavarlo de la manera correcta.
Sigue estos consejos de lavado para extender la vida útil de tu bra y mantenerlo limpio y con un aroma agradable.
1. Lávalo después de cada uso
Lavar el bra deportivo después de cada entrenamiento mitigará los olores desagradables; incluso si inicialmente no le sientes olor, debes lavarlo después de cada uso.
Volver a colocar tu bra en el cajón hará que se desarrollen bacterias, hongos y moho entre las fibras de la tela.Y el área debajo del busto tiene una propensión especial a las infecciones por hongos.Si no lavas el bra deportivo con regularidad, también puedes llegar a desarrollar sarpullido, acné, una infección bacteriana o rozamiento del pezón.
Así que quítate el bra deportivo inmediatamente después del entrenamiento y lávalo enseguida, o cuélgalo para que se seque al aire hasta que llegue el momento del lavado.
2. Lávalo a mano o en una bolsa de lencería
El lavado a mano es la mejor manera de extender la vida útil de un bra deportivo.También es más ecológico que lavar a máquina.
Evita usar un detergente normal. Opta por un jabón de manos suave, jabón para lavar ropa o champú.El detergente normal puede ser difícil de enjuagar cuando se lava a mano, y los residuos que quedan se acumulan entre las fibras del bra deportivo y generan olores.
Es bueno poner el bra deportivo en remojo en el agua jabonosa durante unos 20 a 30 minutos y luego fregar la tela con las manos.Luego de restregarlo, drena el fregadero y vuelve a llenarlo con agua fría hasta enjuagar todo el jabón.
Si estás lavando el bra deportivo en una lavadora, sigue estos pasos:
- Ajusta los broches.
- Si tiene almohadillas removibles, retíralas y lávalas a mano.
- Coloca tu bra deportivo dentro de la bolsa de lencería (o de ropa), especialmente si lo lavarás junto con otras prendas.
- Sigue las instrucciones de cuidado de la etiqueta.Si la etiqueta ya no está, elige un ciclo delicado con agua tibia o caliente.
- Usa un detergente normal o uno específico para las telas de alto rendimiento.Evita usar demasiado detergente.
Lavar tu bra deportivo dentro de una bolsa de lencería de malla suma protección adicional para la tela al mantenerla separada de las otras prendas.
3. Cambia el suavizante de tela por un mejorador de tela
La ropa sintética absorbente de humedad, como Nike Dri-FIT, es perfecta para mantener la frescura, transpirabilidad y comodidad, pero no es bueno usar suavizante de ropa al lavarla.
Los suavizantes obstruyen las fibras del bra deportivo, lo que hace que el sudor y la humedad queden atrapados en lugar de drenarse.Es más, evitarán que la tela cumpla el propósito para el que se creó, absorber el sudor de la piel y brindar transpirabilidad.
Evita el suavizante de tela y las toallitas suavizantes para secadora y, en su lugar, usa un mejorador de telas diseñado para la ropa de alto rendimiento.
4. Colócalo en un lugar plano para el secado
Evita usar una secadora, especialmente a alta temperatura.La secadora puede estirar la tela y el elástico de tu bra deportivo lo que reducirá la sujeción e incluso puede alterar el ajuste.Afortunadamente, los bras deportivos están diseñados para secarse rápido.
Sécalos al aire sobre un mostrador o superficie plana sobre una toalla.O acomódalos sobre una rejilla de secado.
Intenta evitar colgarlos de los tirantes, ya que podrán estirarse.
5. Reemplaza los bras deportivos muy usados
Incluso con el cuidado correcto, tu bra deportivo se deteriorará con el tiempo y brindará una sujeción menos efectiva en el gimnasio.Busca señales que indiquen que es tiempo de reemplazar tu viejo bra, como:
- El contorno está estirado y no brinda la sujeción necesaria.
- El contorno se desliza o el bra se sube cuando levantas los brazos.
- La tela tiene bolitas o se ve deteriorada en algunas zonas.
- El contorno o los tirantes generan roce.
- El bra está manchado o el olor no se va después del lavado.
Si cuidas tus bras deportivos de manera adecuada, podrás contar con que, con el uso normal, duren un año.Cuando sea el momento de ir a comprar uno nuevo, asegúrate de buscar el ajuste y la sujeción correctas, y elige materiales que mantengan la frescura y transpirabilidad.