Cómo lavar y cuidar un bra deportivo

Tu bra deportivo te proporciona la sujeción necesaria para que puedas correr, brincar y saltar sin distracciones.Pero a medida que superas tus metas de condición física, después de cada entrenamiento, tu bra deportivo quedará transpirado y necesitará un buen lavado.

Tal como sucede con cualquier otra ropa deportiva para el máximo rendimiento, el bra requiere un cuidado especial.Si quieres que siga brindando la misma sujeción y soporte del primer día, debes aprender a lavarlo de la manera correcta.

Sigue estos consejos de lavado para extender la vida útil de tu bra y mantenerlo limpio y con un aroma agradable.