Ejercicios compuestos: qué son y cómo hacerlos

Los ejercicios compuestos son movimientos que "involucran a una o más áreas musculares grandes e implican a dos o más articulaciones principales", dice Enja Schenck, maestra en ciencias. especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

Estos son algunos ejemplos de los mejores ejercicios compuestos:

Sentadillas

Peso muerto

Desplantes

Elevación

Flexión

Dominada

Buenos días

Press de banco

Press superior

Remo

Los ejercicios compuestos se diferencian de los ejercicios de una sola articulación, que "involucran áreas musculares más pequeñas e implican una sola articulación principal, como la parte superior del brazo, el cuello, el antebrazo, la espalda baja o la pantorrilla", dice Schenck. ¿Un ejemplo? Un curl de bíceps, que se centra en tu bíceps. Moviendo únicamente el codo, el músculo bíceps braquial es lo que crea la fuerza durante el movimiento concéntrico (mientras doblas el brazo, el músculo se contrae) y el movimiento excéntrico (al regresar a la posición inicial, el músculo se distiende).

Compara un ejercicio de una sola articulación, como el curl de bíceps, con un ejercicio compuesto, como un press superior. En el curl superior, sujetas un peso en cada mano, comenzando a la altura de los hombros. Después, las articulaciones tanto del codo como del hombro se mueven mientras mueves los pesos hacia arriba y posteriormente hacia abajo, a la posición inicial. Las articulaciones del codo y el hombro, así como los grupos musculares circundantes, trabajan juntos para llevar a cabo el movimiento.

Compara un ejercicio aislado o de una sola articulación, como el curl de bíceps, con un ejercicio compuesto, como el peso muerto.

Otro ejemplo de un movimiento compuesto es un peso muerto. "Durante un peso muerto ejercitas prácticamente todo tu cuerpo. Se centra en los músculos dorsales anchos de la espalda, tu cadena muscular posterior, con músculos como los isquiotibiales y los glúteos, así como en el tronco, los músculos abductores y otros", dice Chris Travis, entrenador personal de la NASM. "Básicamente, todo tu cuerpo tiene que activarse para llevar a cabo un peso muerto", dice Travis.

Aunque no todos los ejercicios compuestos se centran en todo el cuerpo, es un buen ejemplo de la manera en que varios músculos y articulaciones tienen que entrar en acción para completar el movimiento.

(Relacionado: Nueve beneficios de hacer lagartijas todos los días)