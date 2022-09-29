Cómo hacer una flexión de cabeza según los entrenadores de CrossFit

Al realizar el ejercicio de elevación de brazos y piernas, concéntrate en mantener una buena curva leve, desde los brazos extendidos sobre la cabeza tras de ti hasta la punta de los pies. Si este movimiento es nuevo para ti, comienza por recostarte sobre el suelo con las piernas extendidas hacia el frente y los brazos extendidos sobre la cabeza. De manera controlada, levanta brazos y piernas al mismo tiempo unos pocos centímetros del suelo y mantén la extensión completa de los miembros, así como el tronco activado todo el tiempo.

Al principio, será difícil, pero puedes mejorar. Para modificar el ejercicio de elevación de brazos y piernas, deja caer las manos a los lados o mantén ambas rodillas recogidas, y luego, a medida que progreses, mantén una flexionada y la otra extendida hasta que puedas sostener la posición con ambas piernas y brazos extendidos con confianza.

Courtland recomendó practicar la posición tanto como sea posible y enfocarse en esa forma de "plátano" porque es específica para la postura que idealmente adoptarás en la posición invertida. También recomendó dedicar tiempo a perfeccionar la elevación de brazos y piernas porque tu cuerpo intentará doblarse hacia el otro lado si no tienes suficiente fuerza para mantener la postura, que es lo que también mantiene la posición vertical en la parada de manos.

Como la flexión vertical invertida aplica mucha carga en las articulaciones, especialmente en las muñecas y los hombros, debes calentar antes y moverlas en ejercicios de amplitud de movimiento que lleguen tan cerca de tu máxima amplitud como sea posible antes de sobrecargarlas con repeticiones y volumen, dijo Courtland.

Esto también te ayudará a mejorar la amplitud de movimiento general, adoptar una posición de flexión vertical invertida adecuada y prevenir el riesgo de lesión. Si tu amplitud de movimiento ya es buena, Courtland recomendó dedicar tiempo al calentamiento de los hombros y las muñecas con movimientos como el pass through, y las dominadas y retracciones escapulares.

En cuanto a la habilidad, Courtland indicó que debes poder controlar tu cuerpo en el espacio, así como tener el equilibrio y la coordinación para hacerlo. "Todo se reduce a obtener la base adecuada de apoyo y la configuración, que será invertida", dijo.

La idea es que tus manos y la cabeza formarán una posición de trípode para crear esa base, en la que la cabeza actúa como la parte superior del triángulo y las manos derecha e izquierda como cada lado del triángulo. Esta es la posición inicial. Desde allí, el objetivo es llevar el cuerpo a la posición para presionar hacia arriba, lo cual puede ser difícil; finalmente, todo se reduce a la fuerza de la parte superior del cuerpo, explicó Courtland.

Según Courtland, la fórmula para dominar la flexión vertical invertida es mantener el foco en la fuerza de la parte superior del cuerpo y del tronco, impulsarte hacia la parada de manos y mantenerla contra la pared. Practicar paradas de manos excéntricas negativas, o sea, empezar en extensión completa en una posición de parada de mano y luego bajar a la de trípode, también te ayudará a mejorar la habilidad para realizar flexiones verticales invertidas.