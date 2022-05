¿Qué es el entrenamiento de calistenia, de todos modos?

La calistenia es definitivamente mejor que no hacer ningún tipo de ejercicio, especialmente cuando se trata de desarrollar músculo, pero no es la forma más eficiente de aumentar el tamaño. Según Gillian Young Barkalow, entrenadora personal y coach de bienestar certificada por NASM, hay formas más eficientes de hacerlo si tu objetivo es desarrollar los músculos.

"Con la calistenia, te limitas solo al peso corporal para el entrenamiento de resistencia. Puedes estimular el desarrollo de músculos nuevos con ejercicios más desafiantes y añadiendo repeticiones adicionales, así como con mejoras [a la dieta]. Pero quizá llegues a un límite de cuánto desarrollo puedes alcanzar, ya que estás limitado en relación con la carga que puedes agregar de forma progresiva", agrega Young.

No quiere decir que no puedas tener un impacto positivo en tu cuerpo o sudar con entrenamiento de peso corporal únicamente (pregúntale a cualquiera que haya intentado hacer varios sets de pull-ups consecutivos), pero la calistenia no es la mejor herramienta para todos los elementos de tu rutina de entrenamiento. En pocas palabras, no le temas a las pesas si intentas ganar músculo.

