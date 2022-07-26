El mejor entrenamiento de pecho con peso corporal

Si nunca antes has hecho una lagartija o si el movimiento es demasiado desafiante para ti, Matheny sugiere hacer algunas modificaciones. “Puedes hacer una lagartija modificada de rodillas”, dice. Mantén todo lo demás tal cual está, pero usa las rodillas en lugar de los dedos de los pies para mantener el equilibrio de la parte inferior del cuerpo.



También puedes desarrollar la fuerza de torso necesaria para una buena lagartija haciendo planchas.



“Una vez que puedas sostener una plancha durante 30 segundos con buena forma, es decir, con los glúteos activados y empujando las manos contra el suelo, puedes pasar a una lagartija”, dice Matheny. Para quienes esto aún se siente demasiado difícil, recomienda apoyar las manos sobre una caja o sobre la pared e intentar hacer una lagartija de esa manera. “Eso le quita algo de gravedad al cuerpo”, explica.



Sklar también dice que apoya este truco. “Es una gran manera de practicar tu forma y técnica”, agrega. “A medida que avanzas, puedes trabajar gradualmente para realizarlas en el piso”.



Para desarrollar la fuerza, Sklar recomienda agregar más repeticiones, pero también sugiere no esforzarse demasiado, especialmente si las lagartijas son algo nuevo para ti.



“Si empujar tu cuerpo hacia arriba aún no forma parte de tus habilidades, puedes comenzar desde más arriba y bajar lentamente hasta el piso”, dice. “Esto fortalece los mismos músculos y te permite progresar hasta lograr una lagartija completa”.