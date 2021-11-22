Consejos sobre cómo hacer running para perder peso

Con un plan de running bien diseñado y una dieta equilibrada para perder peso, es probable que tengas éxito cuando intentes adelgazar. Intenta estar atento a estos errores comunes durante tu recorrido de pérdida de peso.

Aumentar el tiempo de entrenamiento mientras reduces la actividad total

Tu nuevo programa de running te ayudará a aumentar el número de minutos que haces ejercicio a la semana. Pero asegúrate de que tu tiempo de actividad total no caiga en picada por ello. La termogénesis de la actividad sin ejercicio (NEAT, por sus siglas en inglés) es responsable de hasta el 60 por ciento de tu gasto calórico total a lo largo del día.

Las calorías quemadas durante actividades como ir caminando al supermercado, subir las escaleras en lugar de tomar el ascensor o hacer descansos de pie o caminando durante la jornada laboral pueden sumar y marcar una gran diferencia cuando tu objetivo es perder peso. Usa un monitor de actividad o un dispositivo de condición física para asegurarte de mantenerte en actividad durante todo el día, incluso cuando tus minutos de ejercicio aumentan.

Aumentar la velocidad o la distancia demasiado rápido

Las personas suelen estar muy motivadas durante las primeras semanas de entrenamiento. Como resultado, es posible que fuerces tus límites e intentes correr más rápido o más lejos de lo que sugiere tu plan de entrenamiento. Aunque podrías quemar más calorías a corto plazo, puedes lesionarte o entrenar en exceso y posponer tu éxito a largo plazo. Y no querrás excederte con el entrenamiento.

Una buena regla general es aumentar la distancia o el tiempo total en no más del 10 por ciento cada semana. Por lo tanto, si tu kilometraje total en la primera semana es de 5 km, no deberías correr más de 5,5 km a la semana siguiente. Si tu carrera larga es de dos kilometros en la segunda semana, trata de no correr más de dos kilómetros y medio en tu carrera larga durante la tercera semana.

Subestimar el apoyo social

La pérdida de peso puede parecer un viaje personal y en cierto modo lo es. Pero si puedes encontrar tu tribu, esta puede apoyarte en el camino y levantarte cuando necesites un salvavidas. Busca a otras personas en Internet o en un grupo local dedicado al running. Usa la Nike Run Club App para hacer un seguimiento de tus entrenamientos, desafiar a tus amigos y motivarte. También puedes descubrir que ayudar a motivar a los demás te inspira a dar lo mejor de ti y a no agotarte en exceso.