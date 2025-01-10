Los beneficios y desventajas de correr todos los días

Muchas investigaciones realizadas en las últimas décadas han puesto de manifiesto las ventajas de correr en un horario regular. Por ejemplo, puede mejorar la salud cardiovascular, la función cerebral e incluso la regulación del estado de ánimo, pero ¿es posible obtener demasiado de algo bueno? ¿Es malo correr todos los días?

Como cualquier pregunta relacionada con el ejercicio, la respuesta es: depende. Tu condición cardiorrespiratoria general, la duración e intensidad de las carreras y las estrategias de recuperación son factores importantes para que correr todos los días sea útil o no. Para muchas personas, correr a diario puede traducirse en sobreentrenamiento, lo que se traduce en un mayor riesgo de sufrir lesiones por sobrecarga y fatiga. Sin embargo, para los runners con experiencia, con un programa adecuado y una rutina establecida, correr a diario les puede ayudar a ser constantes y a progresar.

¿Cómo saber a qué grupo perteneces? Aquí tienes una guía sobre los beneficios y los inconvenientes de correr a diario para que puedas decidir si lo haces todos los días o si añades unos días de descanso a tu rutina.