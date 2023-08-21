El mejor momento para tomar batidos de proteínas

Igual de importante, o quizá más, que el momento de tomar un licuado es el tipo de proteína que hay en el polvo o en el licuado comprado en la tienda. Los licuados y polvos de proteínas son de origen tanto vegetal como animal y la calidad de estas no siempre es la misma. La calidad de las proteínas se determina por su capacidad de digestión, por su biodisponibilidad, es decir, hasta qué punto el cuerpo puede utilizarlas, y por su contenido en aminoácidos esenciales.

Los licuados de proteínas de origen animal, como el suero de leche, son fuentes de proteínas completas, ya que contienen los nueve aminoácidos esenciales, lo que significa que el cuerpo no puede producirlos por su cuenta y los debe obtener de los alimentos. Las proteínas en polvo de origen animal generalmente se consideran de alta calidad. Sin embargo, los polvos de proteína de colágeno son la única excepción, porque no contienen los nueve aminoácidos esenciales.

La soya es una de las únicas proteínas vegetales que se considera una proteína completa. Sin embargo, eso no significa que la proteína de soya sea la única opción adecuada para las personas que siguen una dieta a base de plantas o que les gusta comer proteínas de origen vegetal Algunos licuados de origen vegetal se hacen con una combinación de proteínas de arveja, cáñamo, calabaza o arroz para obtener una proteína completa.

Lo más importante que debes recordar: cuando compres para preparar un licuado de proteínas, dedica un momento a leer la lista de ingredientes y asegúrate de que la proteína provenga de una fuente de alta calidad. Los mejores ingredientes son el suero de leche o la soya. Si dedicas un poco más de tiempo a leer los ingredientes, ten la seguridad de que obtendrás el máximo beneficio por tu dinero.