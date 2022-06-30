Disfruta de la comida con la alimentación intuitiva

Imagina si realmente fueses flexible con la nutrición: podrías comer lo que quisieras, cuando quisieras y realmente sentirte bien al respecto. Esa es la premisa básica de la alimentación intuitiva.

"Alguien que come de forma intuitiva es alguien que confía y honra el hambre, no experimenta culpa en sus elecciones de comida y puede priorizar y buscar el placer a la hora de comer", comenta Christy Harrison, dietista registrada anti dietas que lidera este movimiento de nutrición y autora de Antidietas: reclama tu tiempo, dinero, bienestar y felicidad a través de la alimentación intuitiva.

Básicamente, quienes comen de forma intuitiva se otorgan permiso incondicional para comer la cantidad de lo que sea que quieran comer, cuando lo quieran comer.

Si eso te suena caótico (o poco realista), recuerda que esta es una de las habilidades más antiguas que tienes, comenta Harrison. Al igual que ponerse en cuclillas en forma de libro o respirar profundamente desde la panza, la alimentación intuitiva es algo con lo que naciste, agrega. "Observa a los bebés y verás que se nutren con una variedad de alimentos y dejan la comida de lado cuando se sienten satisfechos".

Esta inclinación natural se pierde por lo que Harrison llama "la cultura de la dieta", o los mensajes constantes sobre qué debes y qué no debes comer.

"La cultura de la dieta alaba la delgadez y la toma como un signo de salud y bienestar moral", comenta. "Pone de relieve la pérdida de peso, promueve ciertos alimentos y demoniza otros, y, además, margina a las personas que no están alineadas con esta versión de la salud, concretamente, a personas con cuerpos más grandes".