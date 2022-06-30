Disfruta de la comida con la alimentación intuitiva

La estrategia de alimentación flexible que puede ayudarte a disfrutar de la comida de nuevo
Asesoramiento
Olvídate de las dietas con "reglas" rígidas para siempre. Te recomendamos que, en cambio, intentes reconectarte con las señales naturales de tu cuerpo.
- La alimentación intuitiva es un movimiento en crecimiento que puede eliminar pensar excesivamente sobre el qué, cuándo y cuánto comer. ¡Qué liberador!
- Al prestar atención a las señales de tu cuerpo y estar presente, podrás entender qué te satisfacerá.
- Equípate con muchas recetas fáciles de NTC para que puedas armar un plato llenador en cualquier momento.
- Una vez que hayas aprendido a interpretar las señales de tu cuerpo, mejora tu plan de alimentación con más ayuda de los expertos de nutrición.
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Imagina si realmente fueses flexible con la nutrición: podrías comer lo que quisieras, cuando quisieras y realmente sentirte bien al respecto. Esa es la premisa básica de la alimentación intuitiva.
"Alguien que come de forma intuitiva es alguien que confía y honra el hambre, no experimenta culpa en sus elecciones de comida y puede priorizar y buscar el placer a la hora de comer", comenta Christy Harrison, dietista registrada anti dietas que lidera este movimiento de nutrición y autora de Antidietas: reclama tu tiempo, dinero, bienestar y felicidad a través de la alimentación intuitiva.
Básicamente, quienes comen de forma intuitiva se otorgan permiso incondicional para comer la cantidad de lo que sea que quieran comer, cuando lo quieran comer.
Si eso te suena caótico (o poco realista), recuerda que esta es una de las habilidades más antiguas que tienes, comenta Harrison. Al igual que ponerse en cuclillas en forma de libro o respirar profundamente desde la panza, la alimentación intuitiva es algo con lo que naciste, agrega. "Observa a los bebés y verás que se nutren con una variedad de alimentos y dejan la comida de lado cuando se sienten satisfechos".
Esta inclinación natural se pierde por lo que Harrison llama "la cultura de la dieta", o los mensajes constantes sobre qué debes y qué no debes comer.
"La cultura de la dieta alaba la delgadez y la toma como un signo de salud y bienestar moral", comenta. "Pone de relieve la pérdida de peso, promueve ciertos alimentos y demoniza otros, y, además, margina a las personas que no están alineadas con esta versión de la salud, concretamente, a personas con cuerpos más grandes".
La cultura de la dieta va más allá de los regímenes de pérdida de peso y puede deslizarse en el lenguaje que utilizamos para describir la alimentación saludable, comenta Harrison. "Las instrucciones para 'comer sano' o 'evitar los alimentos procesados', tienen sentido, pero incluso en ese lenguaje se encuentra la cultura de la dieta de forma sútil".
Para algunos, seguir estas reglas inflexibles apaga el disfrute de la comida y, para otros, puede causar una serie de problemas, entre ellos, el hambre emocional y la obsesión con una dieta saludable. "Te preguntas constantemente, ¿este alimento es lo suficientemente sano? ¿Que sea integral es suficiente?, comenta Harrison. "Esta mentalidad puede ser frustrante y desgastante desde la salud mental, y, eventualmente, puede causar malestar en las personas cuando no logran lo "correcto".
Los investigadores apoyan su punto de vista, demostrando que seguir dietas y restricciones alimenticias conduce a una sola cosa: el aumento de peso. (En unaedición referente de la UCLA de 2007, los investigadores analizaron 31 estudios a largo plazo sobre distintas dietas. Revelaron que, independientemente del protocolo, la mayoría de las personas recuperaba el peso que habían perdido y algunos otros no obtuvieron ningún beneficio en la salud. Según Harrison, la razón es que si se imponen restricciones en determinados alimentos, inevitablemente sentirás más deseo y obsesión con esos alimentos determinados. Y cuando no puedes "seguir las reglas", estás más propenso a experimentar atracones por razones biológicas y psicológicas.
Sin embargo, la alimentación intuitiva te permite dejar de pensar en ellos y te pone al frente.
Para comenzar, presta atención a qué quieres comer y si quieres hacerlo. Luego, cuando comas, detente cuando sientas satisfacción, y después de haber finalizado, pregúntate si hubo algo que podría haberte hecho disfrutar más de los alimentos, comenta Harrison. Es posible que te des cuenta de que comer papas fritas en lugar de un sandwich para el almuerzo te hará sentir hambre nuevamente después de una hora, o quizás descubras que si las comes sientes saciedad de comer algo salado y eso hace que no te sientas fuera de control en la próxima comida o colación.
Quizás a esta altura estés pensando, lo único que me saciará es comer pastel y papas de forma constante. Harrison reconoce que la mayor parte de las personas pasa por esta etapa de libertad total como si fuese una luna de miel. "Es posible que te inclines por alimentos que te hayas prohibido porque siempre pensaste que eran "malos", declara. "Si bien los antojos por esos alimentos "fuera de los límites" no desaparecerán, estarán equilibrados por antojos de otros alimentos". Algunas veces seguirás sintiendo que quieres comer pastel y papas, pero otras veces será frutas o vegetales.
Ese equilibrio es saludable, comenta. Especialmente cuando puedes consumir de forma intuitiva los nutrientes y la cantidad de alimentos que tu cuerpo necesita, como cuando eras bebé. Y, mejor aún, cuando disfrutas de ello. Eso es lo que llamamos avance.
Texto: Marissa Stephenson
Ilustraciones: Gracia Lam
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