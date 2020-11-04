Los 5 mejores entrenamientos para hacer en casa. Pruébalos ahora.

¿Te sientes atrapado en tu casa y necesitas entrenar? No te preocupes, tenemos lo que necesitas. Creados, probados y amados por los mismísimos Nike Master Trainers, estos entrenamientos para hacer en casa de primer nivel solo requieren un poco de espacio y poco equipo o ninguno, y brindan todo lo que esperas de un entrenamiento.



Desde circuitos para fortalecerte y entrenamientos HIIT para quemar calorías hasta activaciones energéticas y secuencias relajantes. Además, incluyen progresiones y pueden modificarse para adaptarse a cualquier nivel de condición física. El único obstáculo que deberás sortear ahora será elegir con cuál entrenamiento comenzar.