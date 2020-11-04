¿No puedes ir al gimnasio? No hay problema. Los 5 mejores entrenamientos para hacer en casa. Pruébalos ahora.
Entrenamiento
¿Te sientes atrapado en tu casa y necesitas entrenar? No te preocupes, tenemos lo que necesitas. Creados, probados y amados por los mismísimos Nike Master Trainers, estos entrenamientos para hacer en casa de primer nivel solo requieren un poco de espacio y poco equipo o ninguno, y brindan todo lo que esperas de un entrenamiento.
Desde circuitos para fortalecerte y entrenamientos HIIT para quemar calorías hasta activaciones energéticas y secuencias relajantes. Además, incluyen progresiones y pueden modificarse para adaptarse a cualquier nivel de condición física. El único obstáculo que deberás sortear ahora será elegir con cuál entrenamiento comenzar.
Entrenamiento 1
Entrenamiento rápido para el torso
Entrena los abdominales inferiores, superiores y los oblicuos con esta combinación intensa de 10 minutos de ejercicios para el torso, que incluye abdominales, giros y planchas que te encantan (o que te encanta odiar).
Tiempo: 10 minutos
Nivel: Principiante
Ideal para: Fuerza
Equipo: Esterilla/Ninguno
Formato: Por tiempo
Entrenamiento 2
HIIT de 10 minutos: piernas y torso
Entrena el tren inferior del cuerpo y el torso y haz ejercicios de cardio con este entrenamiento HIT superrápido y eficaz. Puedes usar este entrenamiento cuando tengas poco tiempo o cuando quieras quemar más calorías en tu sesión normal.
Tiempo: 10 minutos
Nivel: Principiante
Ideal para: Resistencia
Equipo: Ninguno
Formato: Por tiempo
Entrenamiento 3
Yoga de restauración esencial
Ya sea que quieras aliviar el dolor muscular o despejar la mente, esta secuencia restauradora es la forma perfecta de bajar el ritmo. Concéntrate en la respiración para relajarte al máximo.
Tiempo: 20 minutos
Nivel: Principiante
Ideal para: Movilidad
Equipo: Ninguno
Formato: Por tiempo
Entrenamiento 4
Brazos dignos de ser mostrados
Dalo todo con el trabajo de hombros, bíceps y tríceps con este sencillo pero eficaz entrenamiento de 20 minutos para el tren superior. Hazlo solo o úsalo para completar otros entrenamientos de torso o cardio y disfruta de un efecto supercompleto.
Tiempo: 20 minutos
Nivel: Intermedio
Ideal para: Fuerza
Equipo: Mancuernas
Formato: Por tiempo
Entrenamiento 5
Intensidad de la cabeza a los pies
Si buscas un trabajo de alta intensidad para quemar calorías, esta es tu sesión. Trabajarás de la cabeza a los pies y aumentarás la frecuencia cardíaca con esta sesión de 45 minutos que puedes hacer en tu casa. Todos los ejercicios se hacen con peso corporal, así que no necesitarás ningún equipo.
Tiempo: 45 minutos
Nivel: Intermedio
Ideal para: Resistencia
Equipo: Ninguno
Formato: Por tiempo