Jordanブランドから発売されるザイオン 4で、なめらかにそしてスピーディーに動き出そう

Jordanブランドは、シグネチャーバスケットボールシューズのラインナップに、4代目となるザイオンを迎えた。 ニューオーリンズ・ペリカンズのザイオン・ウィリアムソンがコートで見せる強さとスピードを際立たせるためにデザインされたザイオン 4では、快適性と耐久性がこれまで以上に向上している。



ローカットのザイオン 4は、動きを素早くスムーズに切り替えられるようにデザインされた一足。ドロップイン式ミッドソール構造のほか、反発力、ホールド感、衝撃吸収性を重視するという点で前モデルを継承しているが、 この最新バージョンでは、快適で耐久性のあるシューズを求める人にアピールするために、いくつかの機能が強化されている。