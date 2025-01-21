Jordanブランドから発売されるザイオン 4で、なめらかにそしてスピーディーに動き出そう
製品ニュース
ザイオンの四世代目となるシグネチャーシューズが登場。特長である優れた強度とスピードを追求した設計に加え、デザインもさらに進化。クッション性と耐久性を向上させた。
- Jordanブランドから発売される新しいザイオン 4は、NBAのスーパースター、ザイオン・ウィリアムソンのプレースタイルの特徴である強さとスピードを強調したデザイン。
- コンピューターを駆使してデザインされたアウトソールでコートでの耐久性を強化し、Cushlon 3.0ドロップインミッドソールと放物線を描くフルレングスのAir Zoom Strobelが、2層構造のクッショニングとなって反発力を発揮する。
- ザイオン4足目のシグネチャーシューズは、近日中にJordan.comおよび一部の小売店で発売予定。
Jordanブランドは、シグネチャーバスケットボールシューズのラインナップに、4代目となるザイオンを迎えた。 ニューオーリンズ・ペリカンズのザイオン・ウィリアムソンがコートで見せる強さとスピードを際立たせるためにデザインされたザイオン 4では、快適性と耐久性がこれまで以上に向上している。
ローカットのザイオン 4は、動きを素早くスムーズに切り替えられるようにデザインされた一足。ドロップイン式ミッドソール構造のほか、反発力、ホールド感、衝撃吸収性を重視するという点で前モデルを継承しているが、 この最新バージョンでは、快適で耐久性のあるシューズを求める人にアピールするために、いくつかの機能が強化されている。
4世代目となるザイオンの新機能の一つは、放物線を描くフルレングスのAir Zoom Strobelの上に、アップグレードされたCushlon 3.0ドロップイン式ミッドソールを搭載したこと。 この組み合わせにより、2層構造のクッショニングが素早い動作や滑らかな着地をサポートする。 コンピューターを駆使して設計されたアウトソールは、摩耗しやすい部分の耐久性が向上し、プレーヤーが最も必要とする部分でこれまで以上に優れたトラクションを発揮する。
新機能に加えて、洗練されたスタイリッシュなデザインをアピールする複数の新色が登場。 最初に発売されるカラーはダマスカススチール。シルバー、ブラック、ペールイエロー、グリーンの印象的な組み合わせが目を引く配色だ。
さらに、ザイオン 3で登場したモチーフをアレンジした2色も追加。 上品なチョコレートブラウンにペールグリーンのアクセントをプラスしたマッドトゥマーブルは、サウスカロライナの小さな町からNBAプレーヤーに上り詰めたウィリアムソン自身が言うように「泥の中から抜け出した」努力を表現している。 オレンジ、ブラック、ホワイトを情熱的に組み合わせたフォージドインファイヤーも、バスケットボールのスター選手の目立たないスタート地点から成功を手にするまで道のりを表したデザインだ。 さらに、未発表のホワイトとブラックのカラーによって、ザイオン 4のラインナップにクラシックな一足が加わる。
ザイオン 4は、Jordan.comと一部の小売店で近日発売予定。