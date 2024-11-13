女子バスケットボールの卓越したプレーを称えるJordan Heirシリーズ

製品ニュース

女子バスケットボールにインスパイアされた画期的なシューズが登場。

最終更新日：2024年11月13日
この記事は6分で読めます
女子バスケットボールの卓越したプレーを称えるJordan Heirシリーズ
  • Jordanブランドは、1998年にウィメンズのエア ジョーダン OGをリリースして以来、女子バスケットボール選手の活躍を積極的に後押ししてきた。
  • そして今回登場したのが、Heirシリーズ。女子バスケットボール選手たちの意見に基づき設計され、ゲームに参加するあらゆるプレーヤーのニーズに応えるシューズだ。
  • HeirシリーズはJordanブランドのバスケットボールシリーズで最も薄底のデザイン。女子バスケットボールの要であるランニングとカットの動きをサポートする。 新しいシリーズにはヘリンボーントラクションパターンを施したラバーと順応性と柔軟性に優れたケージを採用。コートでの接地感や動きのコントロールを向上させ、サポート性を強化している。
  • Heirシリーズのカラーバリエーションは3種類あり、Jordan.comおよび世界各国の一部販売店で購入可能。

女性がバスケットボールのゲームを変貌させてきた。 「スポーツの世界、特に女子スポーツは今、変革期にあり、私たちは非常に重要な変化を目の当たりにしています」アトランタ・ドリームのガードでありJordanブランドの女性アスリートでもあるライン・ハワードはそう語る。 Jordanブランドが全力で女性プレーヤーを称え、サポートするのにはそうした背景がある。

Jordanブランドは1998年、初の女性向けバスケットボールシューズ、エア ジョーダン OGを発売。 それ以来、同ブランドはミネソタ・リンクスでプレーしていたマヤ・ムーアや、ロサンゼルス・スパークスのガードであるキア・ナースといったプロ選手のためにシューズを作り、エア ジョーダン 37と38をリリースした。 さらに、Jordanブランドファミリーに所属する複数の女性アスリートが、エア ジョーダン、テイタム 2、ルカ 3のプレーヤーエディションモデルを着用してコートで活躍してきた。

ジョーダン Heirシリーズのカラーバリエーション

  • ジョーダン Heirシリーズのカラーバリエーション, 女子バスケットボールの卓越したプレーを称えるJordan Heirシリーズ, slide 1 of 4
  • ジョーダン Heirシリーズのカラーバリエーション, 女子バスケットボールの卓越したプレーを称えるJordan Heirシリーズ, slide 2 of 4
  • ジョーダン Heirシリーズのカラーバリエーション, 女子バスケットボールの卓越したプレーを称えるJordan Heirシリーズ, slide 3 of 4

そして今、Jordanブランドは女子バスケットボールのサポートという分野で新たな高みを目指している。 Heirシリーズは、Jordanブランドファミリーに名を連ねる女性アスリートの意見を取り入れた最新シューズだ。

パフォーマンス面に関してプロ選手が求めたのは、コートでの接地感を追求したより薄底のデザインだった。 コートでの接地感が高まることで、女子バスケットボールの動きの要であるランニングとカットの動きが容易になる。 Jordanブランドが出した答えは、 バスケットボールシリーズの中で最も薄底のシューズ。ドロップインタイプのCushlon 3.0ミッドソールを外側のフォームレイヤーが保護する構造だ。

女子バスケットボールの卓越したプレーを称えるJordan Heirシリーズ

ヘリンボーントラクションパターンが施されたラバーを採用し、コートでの接地感とコントロールを一層強化。 さらに、女子バスケットボール選手にとって最も一般的なけがである足首のねんざを防ぐため、順応性と柔軟性に優れたケージを備えている。

「とても軽くて快適なところが気に入っています。それに、コートを走るときやカットアウトの場面では十分なサポートを感じることができます」そう語るのは、WNBAで2回の優勝経験を持つJordanブランドアスリート、ジョーディン・カナダだ。 「素晴らしいシューズです。女性の視点で作られたシューズで、開発に関わることができて本当にうれしく思います」

女子バスケットボールの卓越したプレーを称えるJordan Heirシリーズ

Heirシリーズはスタイル面でも優れており、革新的な女性アスリートを称えるカラーで展開されている。 「Main Character」は、鮮やかなカラーパレットと抽象的なアニマルプリントが特徴。 「Her Collective」にはJordanブランドファミリーの女性アスリート全員がそれぞれ気に入っているカラーを取り入れている。一方、「YSY」はよりニュートラルで落ち着いたデザインだ。

「Heirシリーズは、私を含めファミリーに名を連ねる女性アスリートたちの意見に基づいて特別にデザインされました。そう考えると、女子バスケットボール界で今まさに起きている変化を実感できます」と、UCLAブルーインズのガードでありJordanブランドのアスリートでもあるキキ・ライスは語る。

ワンランク上のプレーを実現するこのシューズは、Jordan.comおよび世界各国の一部の販売店で購入可能。 Jordanブランドのバスケットボールシューズはすべて、大きめサイズを用意している。

公開日：2024年11月12日

関連するストーリー

  • NikeのYear of the Mambaを彩る、コービーの新作フットウェアとアパレル

    製品ニュース

    NikeのYear of the Mambaを彩る、コービーの新作フットウェアとアパレル

  • NILアスリートを称える最初のNikeプレーヤーエディション シューズ、ペイジ ベッカーズ G.T. ハッスル 3

    製品ニュース

    NILアスリートを称える最初のNikeプレーヤーエディション シューズ、ペイジ ベッカーズ G.T. ハッスル 3

  • レブロン 22は、プレッシャーとパワフルな動きに対応

    製品ニュース

    レブロン 22は、プレッシャーとパワフルな動きに対応

  • Ja 2 Shoe and Apparelコレクションの発売で、バスケットボールプレーヤーのプレースタイルをパワーアップ

    製品ニュース

    Ja 2 Shoe and Apparelコレクションは、コートの内外でスタイルの新時代を切り拓く

  • 思いを込めたデザインを採用。テイタム 3の新発売で、Jordanブランドが革新を起こす

    製品ニュース

    思いを込めたデザインを採用。テイタム 3の新発売で、Jordanブランドが革新を起こす