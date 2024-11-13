女子バスケットボールの卓越したプレーを称えるJordan Heirシリーズ

女性がバスケットボールのゲームを変貌させてきた。 「スポーツの世界、特に女子スポーツは今、変革期にあり、私たちは非常に重要な変化を目の当たりにしています」アトランタ・ドリームのガードでありJordanブランドの女性アスリートでもあるライン・ハワードはそう語る。 Jordanブランドが全力で女性プレーヤーを称え、サポートするのにはそうした背景がある。

Jordanブランドは1998年、初の女性向けバスケットボールシューズ、エア ジョーダン OGを発売。 それ以来、同ブランドはミネソタ・リンクスでプレーしていたマヤ・ムーアや、ロサンゼルス・スパークスのガードであるキア・ナースといったプロ選手のためにシューズを作り、エア ジョーダン 37と38をリリースした。 さらに、Jordanブランドファミリーに所属する複数の女性アスリートが、エア ジョーダン、テイタム 2、ルカ 3のプレーヤーエディションモデルを着用してコートで活躍してきた。