アスリート向けのヨガ：ヨガでスポーツのパフォーマンスを向上

ヨガのユニークな利点は、脳が身体の信号を正確に読み取る能力を鍛える点にある。これは内受容感覚と呼ばれるプロセスだと、感情的レジリエンスを専門とする神経系教育者のジェシカ・マグワイアは説明する。

「ポーズを保持するとき、脳は安全で持続可能な状態についての理解を更新する機会を得ているのです」とジェシカは語る。「ポーズを保ち、呼吸をコントロールし、内なる感覚に意識を向けることを組み合わせることで、神経系にとっての学習環境を作り出すのです。神経系は常にこれから起こることを予測し、それを現実と比較しているため、これは重要です。その予測が外れると、緊張したり、疲れたり、不安になったりして、自分自身に逆らう結果となります。ヨガはその予測を再調整するのに役立ちます」とジェシカは続ける。

その結果、体の位置、動き、力を認識する能力である固有受容感覚が大幅に向上する。これにより、次のような効果を実感できるかもしれない。

ランニング中の足の着地位置がより安定する

カット、ダッシュ、ジャンプのスポーツにおける片脚のコントロールの向上

足首の安定性と着地メカニズムのサポート

たとえば、『Pedagogics Psychology Medical』に掲載された研究では、トレーニングルーティンにヨガの練習を取り入れた大学のバスケットボール選手のグループを対象とした。彼らは9か月間、週4回のヨガクラスを受講。その結果、垂直跳び、フリースロー、スリーポイントシュート、戦術的な動き、スピード、スピードの持続力、バランス能力といった主要なパフォーマンス指標が大幅に向上していることがわかった。