初心者におすすめのウォーターエアロビクス器具

多くのランナー（または高負荷のスポーツに取り組むその他のアスリート）にとって怪我をしたときのプールランニングは定番だ。 プールランニングは路上のランニングに代わる低負荷のアクティビティであり、怪我の回復やリハビリに効果的。

「（フロテーション）ベルトを着用すると、深い場所で浮くことができます。多くのエクササイズでは、深部腹筋群を使って直立姿勢を維持しなければなりません」とバーデンは言う。 「また、フロテーションベルトを使えば、水中でもっとダイナミックに運動できます」

プールランニングやプールウォーキングの他に、プライオメトリクスにも使用できる。 パワーと瞬発力を鍛えることを目的としたこのタイプのトレーニングでは、全力のジャンプを短時間のインターバルで行う。 プライオメトリックジャンプは、陸上で行うと膝に負担がかかるが、水中なら体にストレスをかけることなく行える。

「フロテーションベルトを着用すれば、浅い場所でも深い場所でもウォーキングやランニングをすることができ、さらに浅い場所でプライオメトリックジャンプをすることもできるのです」とバーデンは言う。 「初心者はジャンプトレーニング経験者よりも瞬発力が弱いだけで、どのレベルのアスリートでもプライオメトリクスを実践することができます。 水には、ジャンプ時に関節にかかる負荷を大きく軽減する効果があります」