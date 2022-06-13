スイムキャップのかぶり方

購入したばかりの新しいスイムキャップは、通常、中央に折り目がついた状態で包装されている。 その折り目が頭の中央、一番高い位置を前後にまっすぐ通るのが正しいかぶり方だ。 （頭のてっぺんにサメの背びれと同じ向きの線が来るのをイメージしてほしい。）

折り目が（耳から耳に向かって）頭の横方向に通るかぶり方だと、水の抵抗が増えてしまう。 水泳中の抵抗を減らすことがスイムキャップのメリットの1つなのだから、正しい向きで装着するように注意しよう。

また、キャップは髪の生え際までではなく、額の中ほどまで来るようにかぶる。 これで、プールに飛び込んで泳ぐときもキャップが脱げにくくなる。