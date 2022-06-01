Nikeおすすめのウィメンズスイムウェア

水泳やプールでのリラックスタイムにNikeがおすすめするウィメンズスイムウェア
購入ガイド
スニーカーをイメージしたワンピースからリバーシブルビキニまで、Nikeのウィメンズスイムウェアは、ビーチやプールでの夏のあらゆるアクティビティに対応する。
ワンピースタイプのスイムウェア
ウィメンズ向けのNike Swimコレクションでは、ラップスイミングのような高強度のアクティビティに対応するワンピースを用意。 たとえば、ナイキ ファストバック スイムスーツは、幅広のストラップを配してフィット感を強化している。ボトムのカバー範囲は標準的。また、縫い目がフラットで摩擦が少ない。
一方、ソリッド レースアップ バンドー ワンピースは、バストのサポート性が軽めで、取り外し可能なストラップを備えている。ボトムのカバー範囲を大胆に狭くし、ハイレグで肌を見せるデザインだ。
ツーピースタイプのスイムウェア
ビキニのトップとボトムスをあれこれ組み合わせてみると、スイムウェアのコレクションを楽しめる。 Nike Swimは、バンドー、タイバック、タンキニ、ブラレット、リバーシブルのトップスなど、多様なスタイルのビキニトップを提供。さらに、ビキニとタンキニの中間的なデザインで、スクープネックスタイルの「ミッドキニ」もある。
それぞれのトップスにはセットのボトムスがあり、ハイウエスト、チーキー、スタンダードフィットなど、豊富なスタイルから選べる。 ウォーターアクティビティによっては、カバー範囲が広いボトムスが必要になる場合もあるだろう。Nikeは、ハイウエストデザインでタイトにフィットする、股下約15cmのスイムショートパンツも用意している。
サポート性
バストを適切にサポートするスイムウェアを見つけるのは簡単ではないかもしれないが、重要なこと。ビーチバレーのような高負荷のアクティビティをする予定があるのならなおさらだ。 サポート性の高いトップを探すときは、ストラップとカップを調節できるタイプを見つけよう。
フィット感
スイムウェアを選ぶとき、最も重視したいのはフィット感だ。 快適に着用でき、プールに飛び込んでもずれないものでなければならない。 きつすぎると肌に食い込み、動きが妨げられる。一方、緩すぎると水を吸収してたるみが生じ、脱げそうになることがある。
新しいスイムウェアを購入するときは、Nikeのスイムウェアのサイズに関するガイドをチェックし、商品を選ぶ前にサイズを測っておこう。 方法は次のとおり。
- バスト：胸の一番高い位置で、メジャーを水平にして胸周りの長さを測る。
- ウエスト：胴周りの最も細い位置（通常は体が左右に折れ曲がる部分）で、メジャーを水平にして周囲を測る。
- ヒップ：ヒップの最も大きい位置で、メジャーを水平にして周囲の長さを測る。
- 縦胴回り：肩の最も高い位置（首の付け根と肩関節の間）から、胸の最も高い位置と股を通り、背中を上がって最初の位置までの長さを測る。
ヒント：ヒップとウエストのヌード寸法によって推奨サイズが異なる場合は、ヒップに合うサイズを選ぶとよい。
文：エミリア・ベントン