水泳やプールでのリラックスタイムにNikeがおすすめするウィメンズスイムウェア

購入ガイド

スニーカーをイメージしたワンピースからリバーシブルビキニまで、Nikeのウィメンズスイムウェアは、ビーチやプールでの夏のあらゆるアクティビティに対応する。

最終更新日：2022年6月1日
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Nikeおすすめのウィメンズスイムウェア

プールやビーチで過ごす最高の一日は、快晴と優れたスイムウェアなしには始まらない。 快適に着用できるスイムウェアを探すときは、競泳用であれ、プールでくつろいだりビーチで波と戯れたりするための水着であれ、どんな機能が必要か検討しよう。

Nikeは、あらゆるウォーターアクティビティに対応する、多様なスタイルとフィット感のウィメンズスイムウェアを豊富に取り揃えている。 ここでは、Nikeの新しいスイムウェアを購入する際のポイントをご紹介。

ワンピースタイプのスイムウェア

ウィメンズ向けのNike Swimコレクションでは、ラップスイミングのような高強度のアクティビティに対応するワンピースを用意。 たとえば、ナイキ ファストバック スイムスーツは、幅広のストラップを配してフィット感を強化している。ボトムのカバー範囲は標準的。また、縫い目がフラットで摩擦が少ない。

一方、ソリッド レースアップ バンドー ワンピースは、バストのサポート性が軽めで、取り外し可能なストラップを備えている。ボトムのカバー範囲を大胆に狭くし、ハイレグで肌を見せるデザインだ。

Nikeおすすめのウィメンズスイムウェア

ナイキ スイム スニーカーキニ Uバック ワンピースは、前面にあしらったシューレースのようなディテールが特徴。Nikeの定番のスニーカーをイメージしている。 バストのサポート性は軽めで、ボトムはハイレグで大胆なデザインだ。 リサイクル素材を75％使用し、裏地付きで快適にカバーする。

ツーピースタイプのスイムウェア

ビキニのトップとボトムスをあれこれ組み合わせてみると、スイムウェアのコレクションを楽しめる。 Nike Swimは、バンドー、タイバック、タンキニ、ブラレット、リバーシブルのトップスなど、多様なスタイルのビキニトップを提供。さらに、ビキニとタンキニの中間的なデザインで、スクープネックスタイルの「ミッドキニ」もある。

それぞれのトップスにはセットのボトムスがあり、ハイウエスト、チーキー、スタンダードフィットなど、豊富なスタイルから選べる。 ウォーターアクティビティによっては、カバー範囲が広いボトムスが必要になる場合もあるだろう。Nikeは、ハイウエストデザインでタイトにフィットする、股下約15cmのスイムショートパンツも用意している。

Nikeおすすめのウィメンズスイムウェア

Nike Swimコレクションで最も万能なアイテムと言えそうなのが、ナイキ カラー ブロック スリーインワン ビキニ トップ。リバーシブルデザインで、ストラップを肩にかけることも、ホルターネックのように着用することも可能だ。6通りの着用オプションがあり、スタイルをカスタマイズできる。 セットのボトムスもリバーシブル。

サポート性

バストを適切にサポートするスイムウェアを見つけるのは簡単ではないかもしれないが、重要なこと。ビーチバレーのような高負荷のアクティビティをする予定があるのならなおさらだ。 サポート性の高いトップを探すときは、ストラップとカップを調節できるタイプを見つけよう。

Nikeおすすめのウィメンズスイムウェア

ナイキ ウィメンズ クロスバック ビキニ トップは、高いサポート性を備え、高負荷トレーニングや競技会にも対応する。 通気性に優れたメッシュ素材を使用。通気孔付きで取り外し可能なカップを備え、サポート性と速乾性を高めている。

フィット感

スイムウェアを選ぶとき、最も重視したいのはフィット感だ。 快適に着用でき、プールに飛び込んでもずれないものでなければならない。 きつすぎると肌に食い込み、動きが妨げられる。一方、緩すぎると水を吸収してたるみが生じ、脱げそうになることがある。

新しいスイムウェアを購入するときは、Nikeのスイムウェアのサイズに関するガイドをチェックし、商品を選ぶ前にサイズを測っておこう。 方法は次のとおり。

  • バスト：胸の一番高い位置で、メジャーを水平にして胸周りの長さを測る。
  • ウエスト：胴周りの最も細い位置（通常は体が左右に折れ曲がる部分）で、メジャーを水平にして周囲を測る。
  • ヒップ：ヒップの最も大きい位置で、メジャーを水平にして周囲の長さを測る。
  • 縦胴回り：肩の最も高い位置（首の付け根と肩関節の間）から、胸の最も高い位置と股を通り、背中を上がって最初の位置までの長さを測る。

ヒント：ヒップとウエストのヌード寸法によって推奨サイズが異なる場合は、ヒップに合うサイズを選ぶとよい。

文：エミリア・ベントン

公開日：2022年6月1日