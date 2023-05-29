チェックしておきたい人気のバレーボールのギア＆イクイップメント

ジムバッグに忍ばせておくべきバレーボールの必須アイテム10選
購入ガイド
試合のレベルアップに役立つようデザインされた、Nikeおすすめのバレーボール用アクセサリー、ギア、シューズ、アパレルをご紹介。
バレーボール用の装備を一新したい、あるいはバレーボールプレーヤーに新しいギアをプレゼントしたいと考えている人におすすめのNikeバレーボールコレクション。勝利に導いてくれるアパレル、シューズ、アクセサリー、ギアの宝庫だ。
（バレーボールの経験がない場合は、 手始めに「バレーボールのポジション解説」の記事を読んで競技の概要をつかもう。）
バレーボールに最も欠かせないアイテムといえばボールそのものだが、ほかにもアスリートのプレーを向上させるべくデザインされた高性能なアイテムが揃っている。保護性能に優れたニーパッドや、ハードコートで機能を最大限に発揮するバレーボールシューズなどだ。
試合を重ねるたびにレベルアップできるようデザインされた、究極のNikeバレーボールギアをチェックしよう。
（関連記事：プロに教わるバレーボールのプレー方法）
バレーボールプレーヤーに必須のNikeギア10選
1. ニーパッド
ハードコートにダイブしてボールを拾うとなると、膝を保護しておく必要がある。 Nikeのバレーボールニーパッドは、高密度の2層のフォームがクッション性を発揮して衝撃を和らげるうえ、通気性に優れたオープンニット素材が汗を逃がしてくれる。
2. バレーボールシューズ
グリップ性のあるシューズはバレーボールに欠かせない。ピボット、ダイブ、ジャンプなどのプレーを繰り出すプレーヤーの体を支える必須アイテムだ。 ナイキ ズーム ハイパーエース 2などのバレーボール用Nikeシューズは、かかと部分のケージで安定感を高め、足裏のラバートレッドが反発力に優れたグリップとトラクションを発揮する。
3. スライド
激しいバレーボールの試合が終わった後は、スライドに履き替えて足を解放し、リラックスさせたいもの。 Nikeのスライドは反発力に優れたフォームクッショニングが快適な履き心地を提供し、ハードな試合の後のアスリートのリカバリーを助けてくれる。
4. バレーボールショートパンツ
ショートパンツや、ナイキ プロ 8cm ショートパンツのような着圧感のあるボトムスは、バレーボールウェアの定番だ。 バレーボールにおすすめのNikeショートパンツは、包み込むようなフィット感と優れた速乾性を発揮し、伸縮性のある幅広のウエストバンドがコアをしっかり支えてくれる。
5. サポート性に優れたスポーツブラ
バレーボールは、動きが速く、強度の高いアクティビティだ。プレーの間、胸の動きを最小限にとどめるには、ミディアムサポートかハイサポートのスポーツブラが必要となる。
ぴったりフィットし、十分にサポートしてくれるブラを探しているなら（パッド付きかパッドなしかも選べる）、Nike Swooshブラコレクションをチェックしよう。 調節可能な太いストラップと成型カップを備えたスタイルがお好みなら、ハイサポートタイプのNike Alphaブラコレクションがおすすめだ。
（関連記事：自分に合ったNikeスポーツブラの見つけ方）
6. ショートスリーブトップやタンクトップ
速乾性に優れたショートスリーブトップは、試合の最中も体を涼しくさらりとした状態にキープしてくれるので、プレーに集中できる。 あるいは、生地をさらに減らして袖がサーブの邪魔にならないようにしたい場合は、タンクトップを選ぼう。 Nikeは、着圧感のあるトップスも、ゆったりフィットするトップスも取り揃えている。どちらも通気性に優れた素材を使用しているため、肌触りが滑らかだ。
7. ダッフルバッグ
収納スペースをたっぷり備えた大きなダッフルバッグは、練習の行き帰りに必要なギアをすべて持ち運ぶのに役に立つ。 シューズ専用のコンパートメントを備えたタイプなら、試合の後、スライドに履き替えるタイミングでバレーボールシューズをバッグに片付けられる。
8. ヘアアクセサリー
Nikeのヘアリボン、ヘアタイ、シュシュは、汗をかく試合の間も、顔に髪がかかるのを防いでくれる。 また、ユニフォーム姿でもコートで自分らしいスタイルを表現したいプレーヤーにとって、ユニークなヘアアクセサリーは自己表現の楽しい手段でもある。 Nikeバレーボールコレクションには、さまざまなスタイルやプリントのヘアアクセサリーが揃っている。
9. サングラス
ビーチや屋外でバレーボールを楽しむときは、高品質のサングラスが不可欠だ。 その機能は、まぶしい日光を遮り、目を守ることだけではない。Nikeのスポーツサングラスは、プレー中もずれることなくフィットするようデザインされている。
10. バレーボールとボールポンプ
Nikeは、屋内用と屋外用の両方のバレーボールを用意している。どちらも、最適なスピンを追求した18パネルのデザインだ。 空気の抜けたバレーボールでプレーするのはつまらないだろう。いつでもボールに空気を入れてプレーできるよう、ボールポンプも準備しておきたい。
文：エミリー・シファー