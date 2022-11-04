バレーボールのアウトフィットに欠かせない7つのアイテム

バレーボールで極めて重要なのは、レーザー光線のような目線で相手の動きとボールの位置を追い続けることだ。 しかし、日が高い時間の屋外コートでは、それが難しいときもある。 Nike Volleyballのサングラスは、激しいラリー中もアスリートの顔からズレないようにデザインされており、どんなときも直射日光から目を保護してくれる。