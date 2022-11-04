バレーボールのアウトフィットに欠かせない7つのアイテム

スタイリッシュにスパイクやトスを決めたい人におすすめのNikeバレーボールウェア
スタイリングのヒント
速乾性のボトムスやトップスから、トラクションの効いたシューズまで。アスリートが自信を持ってスパイクやサーブができるNikeのバレーボールアウトフィットをご紹介。
正確なスパイク、サーブ、ブロックを決めたいバレーボール選手には、快適で速乾性に優れたギアが欠かせない。 チームカラーを象徴したヘアアクセサリーから、素肌のような着心地のコンプレッションボトムスやトップスまで、このガイドを参考にしてバレーボールコートで理想のコーデを完成させよう。
バレーボールウェアに最適な7つのNikeウェアとアクセサリー
1. Nike Volleyballのショートパンツ、タイツ、レギンス
バレーボールのショートパンツ、タイツ、レギンスには、素材、股下の丈、腰の位置などに豊富な選択肢が揃っている。すべてに共通する重要な特徴は、プレー中にずれたりよれたりせず、ぴったりフィットするデザインであることだ。 速乾性テクノロジーと通気性素材を使用したギアなら、選手を涼しく快適な状態に保ってくれる。
2. Nike VolleyballのトップスとTシャツ
長袖、半袖、ノースリーブなどの種類があるNike Volleyballのトップス。スタイルや着用感の好みに合わせて多様な商品をご用意。 たとえば柔らかいストレッチ素材のナイキ レジェンド トレーニング Tシャツは、コートの後方でボールを追いかけているときも、ネット際で相手のスパイクをブロックしているときも、アスリートの体に合わせて自然な動きをサポートしてくれる。
3. Nike Volleyballのパーカーとトレーナー
試合後も快適にクールダウンしたいときは、NikeVolleyballのパーカーやトレーナーを身につけよう。 バレーボールのグラフィックが正面にステッチされたナイキ フリース プルオーバー パーカーは、柔らかく軽量なフリース素材、正面のカンガルーポケット、快適なリブ仕様の袖口が特徴だ。
4. Nike Volleyballのシューズ
ナイキ ズーム ハイパーエース 2のようなNike Volleyballシューズのコレクションは、ハードコートでトラクションとスピードが発揮できるようにデザインされている。 衝撃を和らげる反発力のあるクッショニングが特徴で、ヒールに配したケージが安定感を高め、ボールを追いかけるときの素早い動きを可能にしてくれる。
5. Nike Volleyballのスイムウェア
ビーチバレーのアウトフィット選びでは、速乾性が鍵となる。 ボトムスにはナイキ スイム ハイドラロック フュージョン チーキー キック ショーツのような、着圧感があり、不快感ゼロのボトムスを、トップスにはナイキ クロスバック ビキニ トップのような、プレー中もぴったりフィットして安心できるものを選ぼう。
6. Nike Volleyballのキャップ、ヘッドバンド、ヘアタイ、リボン
Nike Volleyballのキャップ、ヘッドバンド、ヘアタイ、リボンは、太陽の眩しさから視界を守り、汗が目に入るのを防止し、髪をしっかりまとめる上での最高の選択肢だ。 たとえば、ナイキ Dri-FIT ヘッドタイは、Dri-FITテクノロジーを取り入れているため、汗があっという間に乾く。
7. Nike Volleyballのサングラス
バレーボールで極めて重要なのは、レーザー光線のような目線で相手の動きとボールの位置を追い続けることだ。 しかし、日が高い時間の屋外コートでは、それが難しいときもある。 Nike Volleyballのサングラスは、激しいラリー中もアスリートの顔からズレないようにデザインされており、どんなときも直射日光から目を保護してくれる。
文：ジュリア・サリバン